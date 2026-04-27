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Ciencia

Más agua que en toda la superficie de la Tierra: una reserva gigante se oculta a 660 km bajo la corteza terrestre

Un material en las profundidades del planeta actúa como una esponja para retener grandes cantidades de este recurso valioso.

Científicos descubrieron un depósito de agua a casi 700 kilómetros de profundidad atrapado en un mineral. Foto: Terry Virts/NASA
Científicos descubrieron un depósito de agua a casi 700 kilómetros de profundidad atrapado en un mineral. Foto: Terry Virts/NASA
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Un equipo de investigadores de la Northwestern University y la Universidad de Nuevo México identificó una enorme reserva de agua a unos 660 kilómetros de profundidad, almacenada en un mineral llamado ringwoodita. Según los expertos, podría contener más que todos los océanos de la superficie juntos.

El hallazgo aporta nuevas pistas sobre la distribución de este recurso y la evolución de la Tierra. La presencia de grandes cantidades en el interior terrestre pudo ser determinante para la formación de los mares y para mantener un clima estable a lo largo del tiempo.

“Creo que por fin estamos viendo pruebas de un ciclo del agua en toda la Tierra, lo que puede ayudar a explicar la gran cantidad de agua líquida que hay en la superficie de nuestro planeta habitable. Los científicos llevan décadas buscando esta agua profunda que falta”, dijo el geofísico Steve Jacobsen, coautor del estudio publicado en 2014.

La ringwoodita es un mineral que ofrece una pista de cómo puede ser el interior del planeta. Foto: Joe Smith/BBC

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¿Qué es la ringwoodita?

Este mineral, un polimorfo de alta presión del olivino, actúa como una especie de 'esponja' capaz de retener enormes cantidades de agua en condiciones extremas. Su estructura le permite atrapar hidrógeno y, con ello, incorporar H₂O en su interior. Además, se localiza en una zona del manto donde los científicos sospechaban desde hace décadas la existencia de grandes reservas.

El mineral de color azul que se forma bajo presiones y temperaturas altas. Foto: Steve Jacobsen

El mineral de color azul que se forma bajo presiones y temperaturas altas. Foto: Steve Jacobsen

“Puede contener hasta un 1,5% de su peso en agua. Parecería poco, pero considerando la enorme extensión del manto terrestre, equivale a volúmenes gigantescos”, indicó Jacobsen.

“La ringwoodita es como una esponja, absorbe agua. Hay algo muy especial en la estructura cristalina de la ringwoodita que le permite atraer hidrógeno y atrapar agua”, añadió.

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¿Dónde se encuentra el océano oculto?

No es un mar como los de la superficie. El agua atrapada a nivel molecular está ubicada en la zona de transición del manto terrestre, entre los 400 y 700 kilómetros de profundidad. En esas condiciones extremas —con temperaturas que superan los 2.000 °F y presiones muy elevadas—, el hidrógeno queda incorporado en la estructura cristalina del mineral.

“Este mineral puede contener mucha agua en las condiciones del manto profundo”, añadió Jacobsen.

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