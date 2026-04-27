Estrella de ‘Al fondo hay sitio’, Karime Scander, presenta por primera vez a su novio en boda privada

Karime Scander, la popular Alessia Montalbán en la serie 'Al fondo hay sitio', asistió a la boda privada de una amiga acompañada de su pareja, a quien decidió presentar por primera vez en sus redes sociales.

Con un beso y miradas cómplices en distintas fotografías que compartió en sus historias en Instagram, la actriz peruana se dio una nueva oportunidad en el amor. Si bien días atrás publicó una foto casual junto a él dentro de su vehículo, muchos desconocían que se trataba de su pareja.

Karime Scander y su novio. Foto: Instagram

¿Quién es el novio de Karime Scander?

Karime Scander, de 27 años, no ha revelado muchos detalles sobre su nueva pareja, quien es una persona alejada de la televisión nacional. Lo que sí se conoce es que su nombre es Alexander Bernhard y, según su cuenta oficial de Instagram, radicaría entre Chile y Perú. Además, tendría casi la misma edad que la actriz de AFHS.

Las fotos de Karime y Alexander generaron revuelo en redes sociales, donde los seguidores de la influencer no dudaron en felicitarla por su nueva relación. De esta manera, Scander volvió a acaparar miradas no solo por su presencia en la boda de su amiga, sino también por presentar a su flamante pareja.

¿Cuál es la carrera profesional que estudió Karime Scander?

La actriz peruana, nacida en Chiclayo, se graduó del colegio San Agustín en 2015 e inmediatamente inició sus estudios de Ciencias de la Comunicación. En una entrevista, contó que eligió esa carrera debido a que se complementa bien con su faceta actoral y que, a futuro, desea especializarse en marketing y publicidad.

Karime Scander también cuenta con raíces árabes, ya que sus abuelos son de Líbano y se establecieron en el norte del país en busca de una mejor vida. Por esa razón, mantiene muy presente la influencia cultural de sus ancestros.