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Espectáculos

Equipo de Brenda Carvalho lamenta la muerte de su bailarín de 21 años: "Vivirás en nuestros corazones"

El joven bailarín, quien fue integrante del Show de Brenda y Exporto Brasil Dance, fue despedido con un emotivo mensaje en el que recordaron su alegría, talento y pasión por la danza.

Falleció el bailarín de Brenda Carvalho. Foto: composición LR/Instagram
Falleció el bailarín de Brenda Carvalho. Foto: composición LR/Instagram

El equipo del show de la bailarina brasileña Brenda Carvalho expresó su profundo pesar tras confirmarse la muerte de uno de sus integrantes, el joven bailarín Luis Augusto López Rioja, quien falleció a los 21 años. La noticia fue comunicada el 14 de marzo a través de las redes sociales del elenco, en las que sus compañeros le dedicaron un emotivo mensaje de despedida recordando su energía y su pasión por el baile.

Luis Augusto López Rioja formó parte del Show de Brenda y Exporto Brasil Dance, agrupación que realiza presentaciones de baile y espectáculos en distintos escenarios. Dentro del elenco, el joven era conocido cariñosamente como 'Lucho'. “Fue un amigo, un compañero de escenario y parte importante de lo que significó llevar la alegría del Show de Brenda y Exporto Brasil Dance a tantos lugares”, se lee en el mensaje.

Comunicado del equipo de Brenda Carvalho

Comunicado del equipo de Brenda Carvalho

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Elenco de Brenda Carvalho despide con pesar a su bailarín

La despedida del equipo artístico estuvo marcada por palabras de cariño hacia el joven bailarín, a quien sus compañeros recordaron por su talento sobre el escenario. En el mensaje difundido en redes sociales, el elenco resaltó el entusiasmo y la alegría que transmitía en cada presentación.

“Hoy despedimos con profunda tristeza a nuestro querido Lucho. Fue más que un bailarín del show de Brenda: fue un amigo, un compañero de escenario y parte importante de lo que significó llevar la alegría del Show de Brenda y Exporto Brasil Dance a tantos lugares”, se lee en el comunicado.

Asimismo, el equipo del espectáculo expresó sus condolencias a la familia del joven. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus hermanas y mamá en estos duros momentos. Gracias por tanto, querido Lucho. Siempre vivirás en nuestros corazones”, añadieron en el mensaje.

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Amigos y compañeros reaccionan a la muerte del bailarín de Brenda Carvalho

Tras conocerse la noticia, amigos, seguidores y compañeros de la comunidad artística dejaron mensajes de despedida y condolencias en la publicación compartida por el equipo de Brenda Carvalho. “Hay cosas en la vida que nunca entenderemos por qué suceden, solo le deseo mucha paz a toda su familia”, “Tan talentoso y tan joven” y “Qué frágil es la vida, un abrazo al cielo hermano, vuela alto”, fueron algunas de las reacciones.

En sus redes sociales, el joven compartía con frecuencia coreografías y publicaciones relacionadas con su pasión por la danza. Además, en su cuenta de Instagram (@augustolopezzr) mostraba parte de su trabajo artístico y su identidad dentro de la comunidad LGBT.

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