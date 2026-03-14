Marina Mora resalta que 'Bellísima by Marina Mora' no es colonia, sino un producto premium, creado junto a Zermat, empresa con más de 20 años de experiencia. Foto: Sandy Carrión/La República | Foto: Sandy Carrión/La República

Marina Mora resalta que 'Bellísima by Marina Mora' no es colonia, sino un producto premium, creado junto a Zermat, empresa con más de 20 años de experiencia. Foto: Sandy Carrión/La República | Foto: Sandy Carrión/La República

Marina Mora cumplió otro sueño. La ex Miss Perú Mundo 2001 se mostró feliz de incursionar en el mundo de la perfumería con Bellísima, una fragancia con la que busca celebrar la feminidad luminosa, sofisticada y auténtica de la mujer moderna. Más allá del precio, lo que la empresaria quiere destacar es la calidad de su producto, que ya está en el mercado. Además, recalcó que no es colonia.

“Estoy feliz y muy agradecida porque esto es es la realización de un sueño, de una meta que tenía hace mucho tiempo, pero que la había pospuesto por el tema de los concursos que organizo. A Zermat, que es mi aliado en este lanzamiento, lo conozco desde hace más de 20 años y estoy muy contenta de que ellos me propongan hacer este este perfume porque finalmente sé que lo hago con personas que tienen experiencia, que tienen premios a nivel internacional y que sea yo la primera elegida a nivel de Sudamérica para hacer mi perfume con mi nombre, con mi esencia y con mi personalidad; es de verdad superlindo”, añade.

Marina Mora asegura que Bellísima es perfume y no colonia



A diferencia de otras personalidades que han sido imágenes de marcas de perfume, la exreina de belleza aseguró que ‘Bellísima by Marina Mora’, realizada por Zermat Perú, tiene todo que la representa. “Es un perfume pensado en lo que yo soy, en lo que a mí me gusta, un poco en la mujer que me gusta inspirar. Es un perfume con mi nombre y con mi esencia. Es un perfume muy fino, con esencias muy finas y con una calidad espectacular”, expresó Marina Marina.

Al ser consultada si no le importaría que su producto pase por la mano de otros expertos como lo hicieron con el perfume de Alejandra Baigorria, la exmodelo indicó que su marca está respaldada por Adelfo Enríquez, CEO de Zermat Global y que ha sido premiado en Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica y Europa. “El prestigio que tiene el perfume garantiza quién lo ha creado”, dijo.

Con un precio accesible de S/200, Mora afirma que su fragancia podría costar mucho más, asegurando que la calidad es excepcional. Foto: Sandy Carrión/La República

Marina Mora defiende el precio de su perfume y evita comparaciones



Mora, de 46 años, reveló que su fragancia debería ser más cara. “Es un costo superaccesible. Cuesta S/200 soles aprox. Pero este realmente costaría $400, a precio real, para lo que es”, aseguró Marina, quien no le cierra las puertas a la maternidad por segunda vez. “Vamos a ver qué pasa el próximo año, todavía no está descartado del todo. Estoy tan feliz con Sofía”, añadió.

Por otro lado, Marina Mora guardó distancia de otras marcas de perfume, como el de Alejandra Baigorria, el cual recibió un sinfín de críticas. “Cada persona tiene su público. Yo estoy muy feliz con el resultado por la calidad del aroma, por lo rico que es, por la presentación. Va a ser un perfume que yo estoy segura de que el que lo pruebe, lo va a querer comprar (...) La calidad está garantizada y y hemos tardado casi 1 año en obtener la esencia”, indicó.



