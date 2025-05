Marina Mora sorprende al revelar secreto para mantener una relación duradera con su esposo chileno: “Objetivos”

La Miss Perú Mundo 2001, Marina Mora, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera como organizadora de certámenes de belleza. Al mismo tiempo, disfruta plenamente de su nueva faceta como mamá de la pequeña Sofía, quien está próxima a cumplir los dos años de edad y disfrutará con ella El Día de la Madre. Además, mantiene un matrimonio sólido con el empresario chileno Alejandro Valenzuela, con quien lleva 5 años de relación, los últimos 3 como esposos.

Precisamente, en un contexto donde muchas relaciones no perduran y las infidelidades suelen salir a la luz, en el caso de la empresaria peruana es totalmente distinto. Recientemente, reveló cuál es su secreto para mantener la relación estable, duradera y sin sobresaltos con su pareja

Marina Mora asegura que la lealtad es clave en su matrimonio con su esposo

A sus 45 años, Marina Mora reveló que su principal secreto para mantener una relación sólida con su esposo, Alejandro Valenzuela, es la lealtad mutua, además de compartir metas y detalles cotidianos “La lealtad. Y también demostrar cariño con pequeños gestos diarios. Es clave tener objetivos en común y compartir cosas”, compartió Mora al diario Trome, destacando lo importante que es cultivar ese vínculo todos los días.

Consultada sobre si ha enfrentado alguna infidelidad o cómo reaccionaría ante una, la empresaria fue muy sincera y confeso que nunca ha vivido esa situación. “Es difícil saber cómo reaccionar hasta estar en esa situación. Mis valores me dicen que no se debe permitir, pero prefiero enfocarme en que no me ha pasado”, señaló Marina Mora al mismo medio.

¿Cómo se conocieron Marina Mora y su esposo Alejandro Valenzuela?

La historia de amor entre Marina Mora y Alejandro Valenzuela comenzó de manera inesperada, durante un desayuno de trabajo. La exmodelo compartía la mesa con un amigo del empresario chileno cuando, de pronto, él apareció. “Yo estaba en un desayuno de trabajo con un amigo de él y él llegó, y ahí nos conocimos”, recordó Marina, dando a entender que fue un flechazo a primera vista.

La relación formalizó en 2019, cuando se convirtieron en pareja y, poco después, ella lo presentó públicamente en televisión nacional. En abril de 2021, el extranjero le propuso matrimonio durante una cena romántica frente al mar. Dos años más tarde, en 2023, la pareja anunció que estaban esperando a su primera hija. Marina se convirtió en madre a los 43 años, marcando un nuevo capítulo en su vida personal.