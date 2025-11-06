Miss Teen Model Perú 2025: conoce a todas las candidatas que lucharán por la corona y que buscarán representar al país
El certamen, que reúne a adolescentes de 14 a 19 años, busca fomentar la belleza integral y el liderazgo, formando un semillero de reinas que brillan en el mundo de la moda y la belleza.
La destacada empresaria y exreina de belleza Marina Mora presentó oficialmente a las candidatas de Miss Teen Model Perú 2025, en un evento lleno de glamour realizado en la Casa de la Cultura de la Municipalidad de San Miguel. La ceremonia contó con la presencia de autoridades, invitados especiales, medios de comunicación y reconocidos missólogos, quienes recibieron a las jóvenes representantes de diferentes regiones del país.
“Los concursos de belleza modernos tienen una misión más profunda que la estética: buscan empoderar, inspirar y fortalecer las habilidades de las jóvenes. Este certamen les brinda herramientas para su futuro personal, profesional y emocional. Miss Teen Model Perú es un espacio donde las participantes descubren su propia fuerza, trabajan en su autoestima y desarrollan liderazgo. Este camino no solo forma modelos, sino jóvenes con propósito y capacidad de impacto social”, manifestó Mora.
Como se sabe, el Miss Teen Model Perú es un certamen que, a lo largo de los años, se ha consolidado como un verdadero semillero de reinas internacionales. Por esta plataforma han pasado destacadas peruanas que hoy brillan en el mundo de la moda y la belleza, entre ellas Luciana Fuster, Ivana Yturbe, Arlette Rujel, Janet Leiva, Stephanie Carhuas, Nathie Quijano, entre otras figuras.
¿Quiénes son las candidatas del Miss Teen Model Perú?
El Miss Teen Model Perú, edición 15, reúne a adolescentes de entre 14 y 19 años, una etapa clave para desarrollar confianza, liderazgo, vocación social y habilidades para el futuro. Este certamen continúa así su tradición de descubrir, formar y proyectar a nuevos talentos hacia escenarios de alto nivel.
Durante la presentación, Marina Mora realizó la imposición de bandas, acreditando a cada participante como candidata oficial de este importante concurso juvenil que promueve una belleza integral, enfocada no solo en la imagen, sino también en el talento, el empoderamiento femenino y el desarrollo de habilidades blandas.
Candidatas oficiales por región:
- Áncash: Anallus Ordinola Espinoza
- Apurímac: Maryfernanda Solis Carpio
- Arequipa: Milene Nieves Ochoa
- Ayacucho: María José Narváez Jara
- Cajamarca: Xiomara Silva Córdova
- Callao: Florcita Peña Argumedo
- Chiclayo: Almendra Torres León
- Cusco: Antonella Arellano Rosas
- Ica: Angie Herrera Muñoz
- Junín: Catalina Muñoz Mendoza
- La Libertad: María Fernanda García Sánchez
- Lambayeque: Alejandra Aspillaga Granda
- Lima: Kelsy Suárez Rosales
- Lima Este: Xiomara Ugarte Robles
- Lima Norte: Gia Escardó Ortigas
- Lima Oeste: Rafaella Betalleluz Flores
- Lima Sur: María Fernanda Seminario de la Piedra
- Loreto: Jamilet Allemant Rabaza
- Pasco: Valeria Flores Falla
- Piura: Dayana Zuñiga Castillo
- Puno: Laly Pérez Flores
- Región Arequipa: Romina Vega Salazar
- Región Tacna: Sol Valderrama Alemán
- San Martín: Mical Ríos Tapullima
- Tacna: Arianna Chiarella Nuñez
- Tumbes: Alessandra Garcés Saavedra
- Ucayali: Valeria Panduro Rojas
Actividades oficiales del del Miss Teen Model Perú 2025
Las candidatas participarán en una agenda completa de actividades orientadas a la formación, responsabilidad social y fortalecimiento personal:
- Visita al Penal de Adolescentes de San Miguel, donde compartirán momentos de confraternidad y ofrecerán una charla motivacional enfocada en metas, autoestima y resiliencia.
- Sesiones fotográficas oficiales con diversos outfits, desarrollando expresión artística y desenvolvimiento frente a las cámaras.
- Visita a un albergue de perritos, donde llevarán donaciones, realizarán voluntariado y promoverán el respeto por la vida animal.
- Gala Preliminar: se realizará el 21 de noviembre, donde serán evaluadas en pasarela, presencia y puesta en escena.
- Gran Final: el certamen culminará el 30 de noviembre, fecha en la que las candidatas competirán por la ansiada corona de Miss Teen Model Perú 2025.