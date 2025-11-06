HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Entretenimiento

Miss Teen Model Perú 2025: conoce a todas las candidatas que lucharán por la corona y que buscarán representar al país

El certamen, que reúne a adolescentes de 14 a 19 años, busca fomentar la belleza integral y el liderazgo, formando un semillero de reinas que brillan en el mundo de la moda y la belleza.

Marina Mora presentó a las candidatas de Miss Teen Model Perú 2025 en un glamuroso evento en la Casa de la Cultura de San Miguel. Foto: difusión.
Marina Mora presentó a las candidatas de Miss Teen Model Perú 2025 en un glamuroso evento en la Casa de la Cultura de San Miguel. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La destacada empresaria y exreina de belleza Marina Mora presentó oficialmente a las candidatas de Miss Teen Model Perú 2025, en un evento lleno de glamour realizado en la Casa de la Cultura de la Municipalidad de San Miguel. La ceremonia contó con la presencia de autoridades, invitados especiales, medios de comunicación y reconocidos missólogos, quienes recibieron a las jóvenes representantes de diferentes regiones del país. 

“Los concursos de belleza modernos tienen una misión más profunda que la estética: buscan empoderar, inspirar y fortalecer las habilidades de las jóvenes. Este certamen les brinda herramientas para su futuro personal, profesional y emocional. Miss Teen Model Perú es un espacio donde las participantes descubren su propia fuerza, trabajan en su autoestima y desarrollan liderazgo. Este camino no solo forma modelos, sino jóvenes con propósito y capacidad de impacto social”, manifestó Mora.

TE RECOMENDAMOS

JHAN SANDOVAL RESPONDE LO QUE LOS ASTROS DICEN SOBRE TI | ASTROMOOD
Marina Mora presentó a las candidatas del Miss Teen Model Perú 2025, quienes buscarán destacar en la gala final del 30 de noviembre. Foto: difusión.

Marina Mora presentó a las candidatas del Miss Teen Model Perú 2025, quienes buscarán destacar en la gala final del 30 de noviembre. Foto: difusión.

Como se sabe, el Miss Teen Model Perú es un certamen que, a lo largo de los años, se ha consolidado como un verdadero semillero de reinas internacionales. Por esta plataforma han pasado destacadas peruanas que hoy brillan en el mundo de la moda y la belleza, entre ellas Luciana Fuster, Ivana Yturbe, Arlette Rujel, Janet Leiva, Stephanie Carhuas, Nathie Quijano, entre otras figuras.

PUEDES VER: ¡Escándalo! Representante de México, Fátima Bosch, es retirada de evento del Miss Universo 2025 tras acalorada discusión con Nawat Itsaragrisil

lr.pe

¿Quiénes son las candidatas del Miss Teen Model Perú?

El Miss Teen Model Perú, edición 15, reúne a adolescentes de entre 14 y 19 años, una etapa clave para desarrollar confianza, liderazgo, vocación social y habilidades para el futuro. Este certamen continúa así su tradición de descubrir, formar y proyectar a nuevos talentos hacia escenarios de alto nivel.

Durante la presentación, Marina Mora realizó la imposición de bandas, acreditando a cada participante como candidata oficial de este importante concurso juvenil que promueve una belleza integral, enfocada no solo en la imagen, sino también en el talento, el empoderamiento femenino y el desarrollo de habilidades blandas.

Candidatas oficiales por región:

  • Áncash: Anallus Ordinola Espinoza
  • Apurímac: Maryfernanda Solis Carpio
  • Arequipa: Milene Nieves Ochoa
  • Ayacucho: María José Narváez Jara
  • Cajamarca: Xiomara Silva Córdova
  • Callao: Florcita Peña Argumedo
  • Chiclayo: Almendra Torres León
  • Cusco: Antonella Arellano Rosas
  • Ica: Angie Herrera Muñoz
  • Junín: Catalina Muñoz Mendoza
  • La Libertad: María Fernanda García Sánchez
  • Lambayeque: Alejandra Aspillaga Granda
  • Lima: Kelsy Suárez Rosales
  • Lima Este: Xiomara Ugarte Robles
  • Lima Norte: Gia Escardó Ortigas
  • Lima Oeste: Rafaella Betalleluz Flores
  • Lima Sur: María Fernanda Seminario de la Piedra
  • Loreto: Jamilet Allemant Rabaza
  • Pasco: Valeria Flores Falla
  • Piura: Dayana Zuñiga Castillo
  • Puno: Laly Pérez Flores
  • Región Arequipa: Romina Vega Salazar
  • Región Tacna: Sol Valderrama Alemán
  • San Martín: Mical Ríos Tapullima
  • Tacna: Arianna Chiarella Nuñez
  • Tumbes: Alessandra Garcés Saavedra
  • Ucayali: Valeria Panduro Rojas

PUEDES VER: La verdad de Thalía Vera: reina de belleza lanza grave acusación contra Jessica Newton y revela cuánto gastó en el concurso

lr.pe

Actividades oficiales del del Miss Teen Model Perú 2025

Las candidatas participarán en una agenda completa de actividades orientadas a la formación, responsabilidad social y fortalecimiento personal:

  • Visita al Penal de Adolescentes de San Miguel, donde compartirán momentos de confraternidad y ofrecerán una charla motivacional enfocada en metas, autoestima y resiliencia.
  • Sesiones fotográficas oficiales con diversos outfits, desarrollando expresión artística y desenvolvimiento frente a las cámaras.
  • Visita a un albergue de perritos, donde llevarán donaciones, realizarán voluntariado y promoverán el respeto por la vida animal.
  • Gala Preliminar: se realizará el 21 de noviembre, donde serán evaluadas en pasarela, presencia y puesta en escena.
  • Gran Final: el certamen culminará el 30 de noviembre, fecha en la que las candidatas competirán por la ansiada corona de Miss Teen Model Perú 2025.
Notas relacionadas
Mr. Nawat reconoce agresión verbal a Miss México, Fátima Bosch, en el Miss Universo 2025 y ofrece disculpas públicas

Mr. Nawat reconoce agresión verbal a Miss México, Fátima Bosch, en el Miss Universo 2025 y ofrece disculpas públicas

LEER MÁS
¡Escándalo! Representante de México, Fátima Bosch, es retirada de evento del Miss Universo 2025 tras acalorada discusión con Nawat Itsaragrisil

¡Escándalo! Representante de México, Fátima Bosch, es retirada de evento del Miss Universo 2025 tras acalorada discusión con Nawat Itsaragrisil

LEER MÁS
Victoria Kjaer, actual reina del Miss Universo, abandona evento tras escándalo de Nawat y respalda a Fátima Bosch: "Nuestras voces se oirán"

Victoria Kjaer, actual reina del Miss Universo, abandona evento tras escándalo de Nawat y respalda a Fátima Bosch: "Nuestras voces se oirán"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mr. Nawat reconoce agresión verbal a Miss México, Fátima Bosch, en el Miss Universo 2025 y ofrece disculpas públicas

Mr. Nawat reconoce agresión verbal a Miss México, Fátima Bosch, en el Miss Universo 2025 y ofrece disculpas públicas

LEER MÁS
Guns N’ Roses encendió Lima: tres horas de rock eterno y devoción absoluta

Guns N’ Roses encendió Lima: tres horas de rock eterno y devoción absoluta

LEER MÁS
¿Qué pasará con los conciertos tras declaración de estado de emergencia en Lima y Callao?

¿Qué pasará con los conciertos tras declaración de estado de emergencia en Lima y Callao?

LEER MÁS
Francisco de Piérola rompe su silencio al ser expuesto por modelo trans Javiera Arnillas: “El de la foto soy yo, no puedo negarlo”

Francisco de Piérola rompe su silencio al ser expuesto por modelo trans Javiera Arnillas: “El de la foto soy yo, no puedo negarlo”

LEER MÁS
Lucía de la Cruz tuvo un gran amor: ¿quién fue Percy García y cuál fue el TRISTE final de su historia con ella?

Lucía de la Cruz tuvo un gran amor: ¿quién fue Percy García y cuál fue el TRISTE final de su historia con ella?

LEER MÁS
Milenka Nolasco y sus padres responden tras duras críticas por conducción del 'Celebrity Combat': "No soy buena para entrevistas"

Milenka Nolasco y sus padres responden tras duras críticas por conducción del 'Celebrity Combat': "No soy buena para entrevistas"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Entretenimiento

Guns N’ Roses encendió Lima: tres horas de rock eterno y devoción absoluta

Mr. Nawat reconoce agresión verbal a Miss México, Fátima Bosch, en el Miss Universo 2025 y ofrece disculpas públicas

Concierto de Guns N’ Roses en Lima 2025: todo lo que debes saber antes del show

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025