Marina Mora presentó a las candidatas de Miss Teen Model Perú 2025 en un glamuroso evento en la Casa de la Cultura de San Miguel. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Marina Mora presentó a las candidatas de Miss Teen Model Perú 2025 en un glamuroso evento en la Casa de la Cultura de San Miguel. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La destacada empresaria y exreina de belleza Marina Mora presentó oficialmente a las candidatas de Miss Teen Model Perú 2025, en un evento lleno de glamour realizado en la Casa de la Cultura de la Municipalidad de San Miguel. La ceremonia contó con la presencia de autoridades, invitados especiales, medios de comunicación y reconocidos missólogos, quienes recibieron a las jóvenes representantes de diferentes regiones del país.

“Los concursos de belleza modernos tienen una misión más profunda que la estética: buscan empoderar, inspirar y fortalecer las habilidades de las jóvenes. Este certamen les brinda herramientas para su futuro personal, profesional y emocional. Miss Teen Model Perú es un espacio donde las participantes descubren su propia fuerza, trabajan en su autoestima y desarrollan liderazgo. Este camino no solo forma modelos, sino jóvenes con propósito y capacidad de impacto social”, manifestó Mora.

TE RECOMENDAMOS JHAN SANDOVAL RESPONDE LO QUE LOS ASTROS DICEN SOBRE TI | ASTROMOOD

Marina Mora presentó a las candidatas del Miss Teen Model Perú 2025, quienes buscarán destacar en la gala final del 30 de noviembre. Foto: difusión.

Como se sabe, el Miss Teen Model Perú es un certamen que, a lo largo de los años, se ha consolidado como un verdadero semillero de reinas internacionales. Por esta plataforma han pasado destacadas peruanas que hoy brillan en el mundo de la moda y la belleza, entre ellas Luciana Fuster, Ivana Yturbe, Arlette Rujel, Janet Leiva, Stephanie Carhuas, Nathie Quijano, entre otras figuras.

¿Quiénes son las candidatas del Miss Teen Model Perú?



El Miss Teen Model Perú, edición 15, reúne a adolescentes de entre 14 y 19 años, una etapa clave para desarrollar confianza, liderazgo, vocación social y habilidades para el futuro. Este certamen continúa así su tradición de descubrir, formar y proyectar a nuevos talentos hacia escenarios de alto nivel.

Durante la presentación, Marina Mora realizó la imposición de bandas, acreditando a cada participante como candidata oficial de este importante concurso juvenil que promueve una belleza integral, enfocada no solo en la imagen, sino también en el talento, el empoderamiento femenino y el desarrollo de habilidades blandas.

Candidatas oficiales por región:

Áncash: Anallus Ordinola Espinoza

Apurímac: Maryfernanda Solis Carpio

Arequipa: Milene Nieves Ochoa

Ayacucho: María José Narváez Jara

Cajamarca: Xiomara Silva Córdova

Callao: Florcita Peña Argumedo

Chiclayo: Almendra Torres León

Cusco: Antonella Arellano Rosas

Ica: Angie Herrera Muñoz

Junín: Catalina Muñoz Mendoza

La Libertad: María Fernanda García Sánchez

Lambayeque: Alejandra Aspillaga Granda

Lima: Kelsy Suárez Rosales

Lima Este: Xiomara Ugarte Robles

Lima Norte: Gia Escardó Ortigas

Lima Oeste: Rafaella Betalleluz Flores

Lima Sur: María Fernanda Seminario de la Piedra

Loreto: Jamilet Allemant Rabaza

Pasco: Valeria Flores Falla

Piura: Dayana Zuñiga Castillo

Puno: Laly Pérez Flores

Región Arequipa: Romina Vega Salazar

Región Tacna: Sol Valderrama Alemán

San Martín: Mical Ríos Tapullima

Tacna: Arianna Chiarella Nuñez

Tumbes: Alessandra Garcés Saavedra

Ucayali: Valeria Panduro Rojas

Actividades oficiales del del Miss Teen Model Perú 2025

Las candidatas participarán en una agenda completa de actividades orientadas a la formación, responsabilidad social y fortalecimiento personal: