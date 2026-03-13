Steven Franco anuncia su salida de La Bella Luz tras un año. Su decisión, comunicada el 13 de marzo, busca nuevos retos artísticos. Foto: Facebook/La Bella Luz. | Foto: Facebook/La Bella Luz.

Steven Franco anuncia su salida de La Bella Luz tras un año. Su decisión, comunicada el 13 de marzo, busca nuevos retos artísticos. Foto: Facebook/La Bella Luz. | Foto: Facebook/La Bella Luz.

El cantante Steven Franco anunció su salida de La Bella luz, un año después de haberse convertido en una de las voces principales de la agrupación de cumbia y lograr varios hits en su voz como ‘Mix chelero’, ‘El aventurero’ y ‘Coqueta’. La salida del joven intérprete se confirmó este viernes 13 de marzo, días después de haberse ausentado de las presentaciones del grupo.

A través de un comunicado, Steven Franco indicó que decidió irse de La Bella Luz para asumir nuevos retos en su carrera. Al parecer, el exparticipante de ‘La voz Kids’ tiene planeado ingresar a otro importante de cumbia. Cabe recordar que el joven expresó que le gustaría formar parte de Armonía 10 en algún momento.

Cantante Steven Franco no va más en La Bella Luz



Steven Franco describió su paso en La Bella luz como una “hermosa etapa”, pero aclaró que desea cumplir otros objetivos. “Esta decisión nace principalmente por motivos de crecimiento personal y artístico, buscando nuevos retos y oportunidades que me permitan seguir avanzando en mi camino dentro de la música”, comentó.

El exvocalista de Liz Garay & Orquesta sostuvo que desvincularse de La Bella Luz “no ha sido una decisión fácil, porque durante este tiempo he vivido momentos muy especiales, escenarios inolvidables y he tenido la bendición de compartir con grandes personas y músicos que forman parte de esta gran familia musical”.

Agradecido con la orquesta, Steven Franco expresó su gratitud a su equipo y al dueño, Oscar Custodio. Foto: captura/TikTok

Steven Franco agradece al dueño de La Bella Luz



Steven Franco aprovechó su comunicado para agradecer al señor Oscar Custodio y a la señora Pilar por la oportunidad que le dieron de formar parte de la orquesta y por confiar en su talento. “También agradezco de corazón a cada uno de mis compañeros de la orquesta, por todo lo aprendido y por cada momento compartido dentro y fuera del escenario”, agregó.



Finalmente, Steven recalcó que su salida de La Bella Luz no significa un adiós en su carrera y en los próximos días se sabrá cuál será su destino en la música. “Esto no es un adiós, sino el cierre de un capítulo muy importante en mi vida artística. Con la bendición de Dios, pronto estaré compartiendo con todos ustedes nuevos proyectos musicales, nuevas canciones y muchas sorpresas más”.