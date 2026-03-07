Shirley Arica expone a Jackson Mora y lo acusa de "tramposo": "Está con novia y me escribe"

Shirley Arica vuelve a estar en el centro de la atención tras su inesperado encuentro en pantallas con Carlos Alcántara. Ahora, la recordada ‘Chica Realidad’ declaró sin filtros en contra del exboxeador Jackson Mora, a quien no dudó en lanzar un calificativo por su insistencia en contactarla.

Aunque Arica y el exesposo de Tilsa Lozano han sido vinculados sentimentalmente en más de una ocasión, la influencer marcó su distancia y reveló, además, que se encuentra enojada con el mediático empresario.

Shirley Arica delata a Jackson Mora

Todo sucedió en una reciente entrevista para ‘América Espectáculos’, en la que Shirley Arica habló sobre Jackson Mora. Ante las cámaras del programa, la modelo reveló que el exboxeador, a pesar de que ya tiene pareja, sigue escribiéndole y llamándole; sin embargo, ella le ha respondido con una negativa rotunda debido a que lo considera un “tramposo”.

“Sí (me escribe y llama), pero le he dicho que no porque es muy tramposo; está con novia y me escribe”, declaró la influencer.

“Estoy molesta con él”: Shirley Arica sobre Jackson Mora

Más allá del calificativo de “tramposo” que manifestó hacia Jackson Mora, Shirley Arica reveló que se encuentra enojada con el exesposo de Tilsa Lozano. La razón, indica, se debe a que él no le responde cuando ella le escribe.

“Estoy molesta con él. Le voy a mandar un mensaje: ‘A ti te gusta que te contesten, ¿no? A mí también. Cuando aprendas a contestar, yo te voy a responder. Me gustan los dos checks azules”, afirmó.

Más adelante, la personalidad de la farándula nacional declaró sobre su estado sentimental, dejando en claro que actualmente, a pesar de los rumores sobre su vida amorosa, se encuentra con el objetivo fijo en incrementar su patrimonio monetario. “Ahorita estoy enfocada en hacer dinero porque la juventud no me va a durar toda la vida, entonces tengo que hacer caja chica”, sentenció.