El caso por abuso que involucra a Carlos Zambrano continúa generando repercusiones en distintos espacios públicos y mediáticos. Esta vez, el actor Gabriel Calvo sumó una nueva acusación contra el defensor de Alianza Lima durante su participación en el podcast 'Nadie se salva', donde aseguró que el jugador escribió de forma insistente a una amiga suya para invitarla a su domicilio.

Las declaraciones de Calvo se produjeron en el programa transmitido por 'La Roro Network', donde no dudó en señalar directamente a Zambrano. Este nuevo señalamiento ocurre mientras el futbolista enfrenta una investigación por una denuncia de presunto abuso contra una joven argentina, presentada recientemente junto a los nombres de otros jugadores como Sergio Peña y Miguel Trauco.

Gabriel Calvo afirma tener pruebas en contra de Carlos Zambrano

Durante la transmisión en vivo, Gabriel Calvo fue enfático al hablar de lo que considera un comportamiento inapropiado del defensa nacional. “El señor Zambrano, no sé cuál es su situación conyugal, no sé si tiene esposa; por lo menos le debe haber escrito a una persona muy cercana a mí, a una amiga, por lo menos 15 veces, para invitarla a su casa”, declaró el actor, haciendo alusión directa a la insistencia del futbolista de Alianza Lima.

Asimismo, Calvo desafió públicamente al jugador a desmentir su versión. “Y cuando quieras desmentirlo, Zambrano, tengo todas las pruebas. Como 15 veces le has escrito para decirle: ‘Oye, vente a mi casa’, insistiendo, insistiendo e insistiendo”, expresó frente a cámaras, generando gran controversia en redes.

Carlos Zambrano rechaza denuncia por abuso en su contra

En medio de la controversia por la denuncia interpuesta por una joven argentina, Carlos Zambrano rompió su silencio mediante un comunicado oficial. El viernes 23 de enero, el futbolista negó tajantemente cualquier implicación en los hechos y lamentó el daño mediático que esta situación ha causado en su vida personal y profesional.

Comunicado de Carlos Zambrano. Foto: Instagram

“Ante los hechos que se han hecho públicos en los últimos días, considero necesario expresar mi rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la mujer y que deben ser tratadas con responsabilidad y seriedad. La difusión de versiones parciales e inexactas ha generado una fuerte exposición mediática, causando un profundo perjuicio personal y profesional”, señaló el defensa.

Zambrano, quien ha sido apodado como 'El Kaiser' durante su trayectoria deportiva, subrayó en el mismo comunicado que confía en el desarrollo riguroso del proceso legal. “Niego rotundamente cualquier supuesta imputación delictiva que se intente formular en mi contra y confío en que las actuaciones se desarrollarán con el rigor correspondiente”, concluyó.