Magaly Medina expuso los jugosos contratos que Vanessa Pumarica acumula con la Municipalidad de Bellavista. Según el informe difundido por ‘Magaly TV, la firme’, la exmejor amiga de Pamela Franco acumula cerca de 700 mil soles en órdenes de servicio a través de su empresa Valkyria Consultoría y Servicios Generales.

La empresa de Pumarica - constituida en diciembre de 2021- registró su primer contrato con la comuna chalaca en mayo de 2023. Entre los productos y prestaciones que ofrece figuran bolsas de polietileno, papel kraft, cascos de protección, insumos para mantenimiento de áreas verdes e incluso servicios de espectáculos artísticos con alquiler de toldos y sillas.

Según el informe, la empresa de Pumarica facturó 151 mil soles en 2023, mientras que en 2024 los contratos alcanzaron los 254 mil soles. En 2025, aumentaron y sumó una cifra mayor de 246 mil soles en órdenes de servicio. En total, facturó cerca de 700 mil soles en contrataciones públicas en solo tres años.

Entre las adquisiciones registradas figuran cascos de seguridad e hilo de nailon para motoguadañas, utilizados en el mantenimiento de áreas verdes. Asimismo, registra compras de bolsas de polietileno por 74 mil soles y servicios de entretenimiento con alquiler de toldos, sillas y show artístico que superaron los 84 mil soles.

Medina Vera cuestionó la forma en que la examiga de Pamela Franco obtuvo contratos con la Municipalidad de Bellavista. “Ella dice que no tiene redes sociales. ¿Cómo la contactan? Dice que le llega por mails. O sea, la buscan”, expresó con incredulidad la figura de ATV. Además, el informe cuestionó la cercanía de Vanessa Pumarica con Christian Dorian Sterling Echevarría, jefe de la Oficina General de Administración del municipio chalaco.

Tras el informe, los ‘urracos’ llamaron por teléfono a Pumarica, quien confirmó que su empresa mantiene contratos con la municipalidad. “Yo no vivo del espectáculo, yo tengo años haciendo eso. No, él no tiene nada que ver. Yo he hecho servicios y ventas. Yo vendo barato y tengo calidad en mis productos. Generalmente me compran. Yo traigo productos con las especificaciones técnicas que me piden”.

Finalmente, señaló que, pese a que su negocio no cuenta con redes sociales, la comunicación con sus clientes se realiza mediante correo electrónico. “Me mandan correos y ahí mando mis cotizaciones (...) no solo he licitado con la Municipalidad de Bellavista, sino también en Chimbote”.