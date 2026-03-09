HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Katy Prado enfurece con 'Chikiplum' por retrasarse con la pensión del colegio de su hija: "No es consciente"

Las tensiones entre Katy Prado y José Luis Ríos 'Chikiplum' se intensificaron. La actriz cómica señaló que su expareja busca dejarla como una mala mujer y mala madre; sin embargo, aseguró que cuenta con pruebas contra el humorista.

Katy Prado acusa a 'Chikiplum' se no pagar a tiempo la pensión escolar de su hija Foto: Composición LR
Katy Prado acusa a 'Chikiplum' se no pagar a tiempo la pensión escolar de su hija Foto: Composición LR

Siguen enfrentados. La actriz cómica Katy Prado acusó a José Luis Ríos, conocido artísticamente como 'Chikiplum', por los constantes retrasos en el pago de la pensión escolar de la hija que tienen en común. Según relató a un conocido medio local, la situación incluso ha generado momentos incómodos en las actividades escolares de la menor. 

Prado señaló que el también comediante conoce perfectamente los gastos que implica la educación de su hija de cinco años y que, pese a ello, incumple constantemente con la fecha de pago establecidas por la institución educativa. "Él sabe exactamente, sabe todo lo que gasta una niña. Entonces, es un poco incómodo también que se tire la pelota. Penoso porque no es consciente, ¿no? Porque se supone que él sabe cuando se tiene que pagar el colegio, el 30 o el 31 de cada mes. Entonces, el señor lo paga el seis, el siete, paga el ocho, lo paga el 25, pero del siguiente mes”, declaró. 

Katy Prado revela que pasó vergüenza en el colegio de su hija

En declaraciones para 'América Espectáculos', la actriz cómica contó uno de los momentos más incómodos que vivió en el colegio de su hija porque su expareja se atrasó con el pago de la mensualidad. Durante la clausura escolar, la actriz tuvo problemas con el recojo de la libreta de notas ante la falta de pago. 

"Yo me moría de vergüenza. En diciembre no me dieron la libreta de mi hija porque no pagó la pensión", contó. Asimismo, precisó que, por ese motivo, decidió presentar una demanda para que el dinero destinado a la educación de su hija sea entregado directamente a ella y así evitar nuevos contratiempos.

Katy Prado afirma que tiene pruebas contra 'Chikiplum'

Además, la actriz cómica reveló que posee pruebas que podrían perjudicar la imagen pública de 'Chikiplum', sin embargo, prefiere no sacarlas a la luz para evitar mayores conflictos. "Él me quiere señalar de mala mujer, mala madre. Entonces ya, si en un momento he sido mala mujer, pues, ya fue. O sea, ya, si yo se hizo como él dice, ya fue. Eso ha sido atrás, veamos adelante para el bien, que él cumpla. La importancia que cumpla con la bebé (…) Yo tengo pruebas de muchas cosas, muchas cosas tengo pruebas. No lo saco por el bien de él, porque el señor va a salir mal parado. 

Finalmente, Katy Prado precisó que prefiere dejar el caso en manos de la justicia. "Yo lo dejo a Dios y al juez. Lo que el juez dicte, así sea poco o bastante, voy a estar contenta con que cumpla en la fecha exacta (…) Así sea un sol yo digo: 'Ya está bien'. Ese sol lo voy a utilizar para esto. Entonces, ya no voy a estar llamando, porque para mí créeme, Chikiplum, que para mi es incómodo llamarte, recordarte". 


