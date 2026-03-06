HOYSuscripcion LR Focus

Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     
Cine y series

Serie ‘The Boys’ presenta tráiler de su última temporada y confirma fecha de estreno en Prime Video

Antony Starr retorna a la exitosa serie como Homelander y promete un enfrentamiento épico con los protagonistas y héroes de ‘The Boys’.

'The boys' es una de las series más exitosas Prime Video. Foto: Spoilermx.
'The boys' es una de las series más exitosas Prime Video. Foto: Spoilermx.

Prime Video ha presentado el emocionante tráiler oficial de la tan esperada quinta temporada de 'The Boys', que anticipa el enfrentamiento culminante de la serie. Este nuevo ciclo se prepara para llevar a los espectadores hacia un desenlace explosivo, y estará disponible exclusivamente en más de 240 países y territorios a través de la plataforma.

La serie, que se basa en el exitoso cómic del New York Times, fue creada por Garth Ennis y Darick Robertson, quienes también ocupan roles como productores ejecutivos. La producción, desarrollada por Eric Kripke, cuenta con la colaboración de Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios, Kripke Enterprises, Original Film y Point Grey Pictures.

PUEDES VER: 'Gen V' temporada 2: fecha de estreno, tráiler, reparto y todo lo que debes saber del spin-off de 'The Boys'

lr.pe

¿Cuándo se estrena la última temporada de ‘The Boys’?

La quinta temporada de 'The Boys', aclamada producción que ha recibido múltiples premios Emmy, se lanzará el 8 de abril con la presentación de dos episodios iniciales. Posteriormente, se emitirá un nuevo episodio cada semana, culminando con un final épico el 20 de mayo.

El elenco incluye a Karl Urban en el papel de William 'Billy' Butcher, Jack Quaid como Hugh 'Hughie' Campbell, y Antony Starr interpretando a Homelander. Además, Erin Moriarty dará vida a Annie January / Starlight, mientras que Dominique McElligott será Queen Maeve. Jessie T. Usher asumirá el rol de A-Train, Laz Alonso interpretará a Mother’s Milk, y Chace Crawford será The Deep.

PUEDES VER: ¿Quiénes son los padres de Jack Quaid? Conoce a los famosos progenitores de Hughie de 'The Boys'

lr.pe

¿De qué tratará la última temporada de ‘The Boys’?

En la quinta y última temporada, el dominio de Homelander se vuelve absoluto, sometiendo a todos a sus caprichos erráticos y ególatras. Mientras tanto, Hughie, Mother's Milk y Frenchie se encuentran encarcelados en un Campo de la Libertad. Annie, por su parte, intenta organizar una resistencia frente a la abrumadora fuerza de los Supes, mientras que Kimiko permanece desaparecida.

La situación se intensifica con el regreso de Butcher, quien está decidido a utilizar un virus capaz de eliminar a todos los Supes, lo que desata una serie de eventos que transformarán radicalmente el mundo y a sus habitantes. Este desenlace promete ser monumental, con sorpresas de gran magnitud en el horizonte.

