Jesús Barco le pide a Melissa Klug que regrese de isla donde está atrapada tras ataques entre Irán e Israel: "Ven ya"

Jesús Barco expresó su angustia y preocupación mediante sus redes sociales, luego de que su pareja Melissa Klug asegurara que no puede regresar de las Islas Maldivas por los bombardeos entre Irán e Israel.

Melissa Klug se encuentra varada en las Islas Maldivas y crece la preocupación de Jesús Barco. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
La empresaria e influencer Melissa Klug atraviesa un momento complicado durante lo que inicialmente sería un viaje de celebración. La popular figura de la farándula peruana se encuentra varada en Maldivas, luego de que varias aerolíneas cancelaran vuelos en la región a raíz de los recientes ataques entre Irán e Israel, situación que ha afectado el tránsito aéreo en distintos puntos del Medio Oriente.

En medio de esta situación, su pareja, el futbolista Jesús Barco, se pronunció públicamente en redes sociales. El deportista respondió a una pregunta enviada por la propia Melissa Klug y no dudó en pedirle que busque la forma de volver al país lo antes posible, evidenciando su preocupación por la distancia y las dificultades que enfrenta la empresaria para abandonar la isla.

Jesús Barco preocupado por situación de Melissa Klug en isla donde está atrapada

La situación de Melissa Klug se hizo pública luego de que el programa televisivo ‘América hoy’ compartiera mensajes enviados por la empresaria desde Asia. En dichas conversaciones, la llamada ‘Blanca de Chucuito’ explicó que permanece desde hace varios días en la isla de Malé, en Maldivas, sin poder tomar un vuelo de regreso debido a la suspensión de rutas aéreas generada por los ataques entre Irán e Israel.

Tras conocerse esta situación, Jesús Barco abrió una caja de preguntas en su cuenta oficial de Instagram. Entre los mensajes que recibió apareció uno enviado por la propia Melissa Klug, quien le preguntó si la extrañaba. El futbolista respondió con un comentario que rápidamente llamó la atención de los seguidores de la pareja.

¡Agarra un avión privado nada más y ven ya!”, escribió el deportista, evidenciando su deseo de reencontrarse pronto con la empresaria. La interacción entre Melisa Klug y Jesús Barco se viralizó en redes sociales y generó comentarios entre los seguidores de ambos.

Melissa Klug explica que no puede volver al Perú

En los mensajes difundidos por televisión, Melissa Klug explicó que el cierre de rutas aéreas en algunos aeropuertos de la región ha provocado que numerosos viajeros queden varados. Según relató, la cancelación de vuelos ocurrió luego de reportes de bombardeos en zonas cercanas a importantes conexiones aéreas del Medio Oriente.

“Hola mamacita, estoy en Maldivas hace unas semanas y ahora no podemos salir de la isla de Malé porque han bombardeado Dubái y cancelaron los vuelos. Estamos hace tres días viendo si abren el aéreo, pero nada”, escribió la empresaria al explicar la situación.

“No sabes la impotencia y desesperación que sentimos porque no sabemos cuándo abrirán los vuelos. Hoy vi muchísimas personas de diferentes países desesperados, familias con bebés de meses, abuelitos y mucha gente queriendo regresar a su país”, relató Melissa Klug.

