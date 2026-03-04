¡Histórico! Katia Palma y Mathias Brivio dejaron al público anonadado al anunciar un programa especial que promete reunir a los tres realities de competencia más populares del Perú de los últimos años. El gran enfrentamiento entre 'Esto es guerra', 'Combate' y 'Bienvenida la tarde' se realizará por todo lo grande el miércoles 4 de marzo a las 7.30 p. m. por la señal de América Televisión.

En redes sociales, el anuncio ha sido calificado como uno de los crossover más esperados por más de una generación. El programa estrella del canal 4 mostrará por primera vez en la televisión peruana un acontecimiento histórico: tres realities de competencia, de tres distintos canales, juntos en un mismo set. El programa especial promete una competencia de infarto y solo uno de podrá alzar el gran premio.

El crossover de realities más esperado de la televisión peruana

'Esto es guerra' publicó un video anunciando el gran acontecimiento que promete paralizar la televisión peruana. "Tres realities de competencia en distintos canales marcaron historia en la televisión peruana", inicia el spot. "'Esto es guerra', 'Combate' y 'Bienvenida la tarde' dividieron al país, pero nunca estuvieron cara a cara y ahora por primera vez los tres programas de competencia estarán juntos", se escucha en el spot presentado por América Televisión.

Los fans se mostraron más que emocionados por el anuncio. Además, esperan con ansias poder vivir el minuto a minuto los retos de altura, los circuitos extremos y las escenas de actuación. Aunque 'Combate' fue el primer reality de competencia en Perú, 'Esto es guerra' ha logrado permanecer al aire por más de 10 años sin interrupción, consolidándose como el programa líder de este formato.

¿Quiénes estarán en la edición especial de 'Esto es guerra'?

Aunque la producción desea mantener la sorpresa hasta el último minuto, Katia Palma y Mathias Brivio adelantaron algunos de los nombres que participarán en esta edición especial.

"Mañana estarán aquí en este set Andy V, Melissa Paredes, Andrea San Martín, Dorita Orbegoso, Juan Zegarra y Sebastián Lizarzaburu", revelaron.En redes sociales, surgieron nombre como Luis Caycho y, en la conducción, Laura Huarcayo.