Darinka Ramírez presenta por primera vez a su pareja en emotiva escena junto con su hija: "La dulce espera en familia"

En medio de la etapa final de su embarazo, Darinka Ramírez muestra públicamente al padre de la bebé que está por nacer junto con su primera hija, fruto de su relación con Jefferson Farfán.

Darinka Ramírez compartió fotos con el padre de su segunda hija. Foto: composición LR/Instagram

La influencer peruana Darinka Ramírez sorprendió a sus seguidores al presentar públicamente a su pareja, el empresario Sebastián González Guevara, en una emotiva sesión de fotos familiar. Las imágenes fueron compartidas en su cuenta de Instagram y muestran a la creadora de contenido junto con el padre de la bebé que espera y su hija Luana, fruto de su relación con Jefferson Farfán.

La publicación fue acompañada de un mensaje especial sobre el feliz momento que atraviesa Darinka Ramírez, quien se encuentra en la etapa final de su embarazo. “La dulce espera en familia. Esperando al nuevo amor de nuestras vidas”, escribió la influencer, quien actualmente tiene más de siete meses de gestación y se prepara para la llegada de su segunda hija.

Publicación de Darinka Ramírez. Foto: Instagram

PUEDES VER: Darinka Ramírez se conmueve en vivo al exponer las palabras de su pareja tras demanda de Jefferson Farfán por la tenencia compartida de su hija

lr.pe

Darinka Ramírez luce al padre de su hija en emotiva sesión de fotos familiar

La influencer, de 26 años, había compartido en los últimos días diversas fotografías de su embarazo, pero muchos seguidores le pedían que también mostrara al padre de su segunda hija. En su publicación, la pareja también expresó su felicidad por el momento que viven. Fue el propio Sebastián González quien comentó el post con un mensaje dedicado a la influencer y a la pequeña Luana: “Las adoro con todo mi corazón, agradecido con Dios y la vida por tenerlas”.

La identidad del empresario había sido expuesta previamente en el programa de espectáculos 'Magaly TV, la firme', en el también se informó que la pareja se mudó a un nuevo departamento en el distrito de San Isidro para iniciar esta nueva etapa como familia. Incluso, Darika Rampirez afirmó que su pareja no le gustaba las cámaras de televisión, pero esta vez sorprendió al aceptar aparecer por primera vez en redes sociales.

PUEDES VER: Jefferson Farfán demanda a Darinka Ramírez y solicita tenencia compartida de su hija

lr.pe

¿Quién es Sebastián Gonzáles, la pareja de Darinka Ramírez?

Sebastián González Guevara es un empresario peruano vinculado a distintos rubros relacionados con servicios generales. Según un informe presentado en 'Magaly TV, la firme', su actividad incluye trabajos de construcción y remodelación, así como la comercialización de productos de ferretería, artículos de limpieza, uniformes y plásticos.

La propia Darinka Ramírez reveló en una entrevista para el programa de Magaly Medina que su pareja quiere mucho a su primera hija y está dispuesto a apoyarla en cualquier proceso legal que enfrente, especialmente con Jefferson Farfán, quien la demandó para solicitar la tenencia compartida de la menor.

