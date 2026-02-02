Darinka Ramírez muestra lujosa camioneta que su novio le regaló: "Para transportar con cuidado a mi hija”
En redes sociales, no tardaron en interpretar el mensaje como una indirecta hacia Jefferson Farfán, quien, según la influencer, se negó a comprar un auto para el traslado de su hija de tres años.
Luego de algunas semanas alejada de las redes sociales, Darinka Ramírez sorprendió a sus seguidores al mostrar una moderna camioneta. La imagen llamó la atención debido a que, en anteriores ocasiones, la expareja de Jefferson Farfán había señalado que se veía obligada a movilizarse en taxi por la seguridad de su hija.
A través de TikTok, varios usuarios le consultaron cómo había adquirido el vehículo, a lo que la influencer respondió que se trataba de un obsequio de su actual pareja, padre de su segunda bebé, cuya identidad se mantiene en reserva.
Darinka Ramírez se va de compras para su segunda bebé
A través de su cuenta de TikTok, Darinka Ramírez compartió un video en el que muestra cómo fue un día de compras para la bebé que está esperando. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue el momento en que la influencer no lograba encontrar su camioneta. Tras varios minutos de búsqueda, se le escucha celebrar con entusiasmo al hallar su camioneta blanca.
De inmediato, un usuario le preguntó si había adquirido un nuevo automóvil. Ante ello, la modelo respondió: “Mi novio me dio para transportar con cuidado a mi hija”, frase que fue interpretada por los cibernautas como una indirecta a Jefferson Farfán, quien en el pasado se negó a comprarle un auto para su pequeña hija de tres años.
Darinka Ramírez reveló que Jefferson Farfán se negó a comprarle un auto
En diversas oportunidades, Darinka Ramírez manifestó su preocupación por la inseguridad ciudadana y los asaltos sufridos mientras se movilizaba en taxi junto a la menor. No es la primera vez que la influencer cuestiona públicamente al exfutbolista. En entrevistas anteriores, aseguró que, durante su embarazo, 'La Foquita' solo le habría entregado 1.000 soles como apoyo económico, monto que consideró insuficiente.
Asimismo, denunció que la Farfán no habría cumplido promesas como comprarle un departamento para vivir con su hija ni facilitarle una movilidad propia. Incluso, lo acusó de haberse negado a firmar el permiso notarial para que la menor pueda viajar con ella al extranjero.