Jefferson Farfán demanda a Darinka Ramírez y solicita tenencia compartida de su hija

Darinka Ramírez reveló que fue notificada de una demanda de tenencia compartida interpuesta por el exfutbolista Jefferson Farfán, padre de su hija de 3 años. Según contó a las cámaras de 'Magaly TV, la firme', la acción judicial incluye además una solicitud de variación en la forma de prestar alimentos y fue presentada el 13 de enero. “No hay ningún problema si fuera un padre presente… pero él no es un padre presente”, declaró al explicar por qué se opone.

La tambien influencer aseguró que se enteró del proceso cuando una asistente social llegó a su antiguo domicilio. En la entrevista, manifestó su preocupación por el bienestar de la menor y sostuvo que teme que sea llevada a un entorno desconocido para ella.

Farfán solicita tenencia compartida de su hija y Darinka Ramírez se opone

Ramírez explicó que no está de acuerdo con la solicitud legal presentada por la 'Foquita', pues considera que la dinámica actual no garantiza estabilidad para la niña. Según relató, el futbolista no ve a la menor desde hace aproximadamente mes y medio y la comunicación entre ambos padres es inexistente, manejándose únicamente mediante abogados.

La influencer, recordando que también inició acciones legales contra Jefferson Farfán para que aumente la pensión de alimentos de su hija, manifestó en una reciente declaración que su principal preocupación sigue siendo la seguridad emocional de la menor. “En la casa donde tiene hay fiestas, ha sucedido algo delicado… Mi miedo es por mi hija, es una niña de 3 años”, declaró.

Darinka Ramírez revela apoyo de su pareja tras demanda de Farfán

La empresaria, quien se encuentra en el sexto mes de embarazo, acudió al set acompañada de su abogada, Karla Viso, y de Vanessa López. En ese contexto, relató que el padre de su actual pareja le brindó palabras de aliento cuando conoció la noticia de la demanda.

Conmocionada, Ramírez contó que reaccionó con miedo al enterarse del proceso judicial. “El día que me enteré estaba en shock, me puse hasta llorar del miedo… me dijo tranquila, que si hay que afrontar juicio legal lo vamos a hacer”, recordó entre lágrimas.