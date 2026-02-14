HOYSuscripcion LR Focus

Darinka Ramírez recibe romántico detalle del padre de su segunda hija por San Valentín: "Gracias por darme el mejor regalo"

La influencer Darinka Ramírez, quien está embarazada por segunda vez, compartió el emotivo mensaje y los obsequios que recibió el 14 de febrero de parte de su pareja.

Darinka Ramírez celebra San Valentín. Foto: composición LR/Instagram
Darinka Ramírez celebró el Día de San Valentín compartiendo con sus seguidores el romántico gesto que recibió del padre de su segunda hija, cuya identidad mantiene en reserva. La publicación incluyó imágenes de rosas, un globo y bolsas de regalo que recibió el 14 de febrero.

La empresaria de 26 años, quien se encuentra embarazada por segunda vez, mostró el mensaje que acompañó el obsequio: “Agradecido con Dios por llegar a mi vida, eres increíblemente perfecta, gracias por darme el mejor regalo de mi vida, nuestra hija. Feliz San Valentín. Te amo mucho”.

PUEDES VER: Darinka Ramírez iniciará demanda por aumento de pensión contra Jefferson Farfán para su hija: 'Me puso como responsable económica'

lr.pe

Darinka Ramírez presume el regalo que le dio el padre de su segunda hija

A través de su cuenta personal de Instagram, la creadora de contenido mostró cada detalle del presente y el mensaje romántico, dejando ver el buen momento personal que atraviesa. Aunque decidió no revelar el nombre de su pareja actual, sí dejó claro que mantiene una relación estable y feliz mientras espera a su segunda niña.

La empresaria también compartió un mensaje reflexivo por este 14 de febrero: “Que todo el amor y la alegría que entregues hoy encuentren mil caminos para volver a ti, multiplicados en bendiciones, en calma y en gratitud. Que Dios guíe cada paso, ilumine tu camino con suavidad y abrace tu corazón con una paz que permanezca”, se lee en el mensaje.

PUEDES VER: Alejandro Merino, expareja de Adolfo Aguilar, le exige el pago de más de S/10.000 por deuda: 'No te voy a regalar mi trabajo'

lr.pe

Darinka Ramírez demandará a Farfán por aumento de pensión para su hija

En declaraciones para 'Arriba mi gente', la influencer también habló sobre su situación legal con la 'Foquita', padre de su primera hija. La empresaria cuestionó la falta de apoyo económico del exfutbolista y aseguró que, pese a no tener los mismos ingresos, ella cumple con todas las necesidades de la menor. “Yo no soy una persona millonaria, aun así trabajo, pero no tengo los mismos ingresos que el papá. Puedo darle una buena vida a mi hija, ¿por qué él no puede?”, manifestó.

Según explicó, el exfutbolista habría firmado un permiso notariado que la dejó como única responsable económica, situación que calificó de preocupante debido a los gastos que debe asumir. Asimismo, expresó su molestia al afirmar que no recibió comunicación reciente por parte del exfutbolista. “No me habló ni siquiera para abonar algo o comprarle sus cosas necesarias”, señaló.

