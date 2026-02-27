Magaly Medina estalló en su más reciente programa en vivo. Durante la transmisión de 'Magaly TV, la firme', la conductora explotó contra Jefferson Farfán, recordando el juicio por violación a la intimidad que el exfutbolista le entabló. Según la 'Urraca', la 'Foquita', a través de su abogado, insiste cada día en revertir la sentencia para lograr que ella vaya a prisión y, además, exigirle reparaciones "millonarias".

Todo ocurrió en plena entrevista con un reportero y el abogado de la familia de Lizeth Marzano, deportista que perdió la vida tras ser atropellada por Adrián Villar, hijastro de Marisel Linares. Al abordar este caso y la reciente defensa que ha surgido hacia la experiodista de Willax por parte de algunos comunicadores, Medina denunció las injusticias que atraviesan muchos ciudadanos en el país y se puso como ejemplo de la desigualdad en materia de derechos.

Magaly Medina sobre caso Lizeth Marzano: "La gente quiere justicia"

En medio de la conversación sobre el caso Lizeth Marzano, la conductora cuestionó la defensa pública hacia Marisel Linares y rechazó la idea de que exista un "linchamiento mediático" contra la periodista. Para Magaly, la exposición del caso en los medios fue clave para que la tragedia no quedara en el olvido, como ocurre con tantas víctimas en el país.

La 'Urraca' subrayó que lo que realmente exige la ciudadanía es que se haga justicia por la joven, recordada no solo por sus logros deportivos, sino también por el impacto positivo en su entorno familiar y social. Enfatizó que, en su opinión, el sistema judicial peruano responde de manera desigual, privilegiando a quienes cuentan con recursos económicos y vínculos de poder, mientras que la mayoría de ciudadanos queda relegada frente a la impunidad. "La gente quiere justicia porque de eso es precisamente lo que carecemos más en este país. Solamente los que tienen amigos, los que están bien conectados, logran justicia hasta por 'quítame una paja'", expresó con firmeza.

"¿Esto es justicia?": Magaly recuerda el juicio entablado por Farfán

En esa línea, Magaly utilizó como ejemplo el juicio entablado por el exfutbolista Jefferson Farfán contra ella y no ocultó su indignación al señalar que el exdeportista no solo ha ganado los procesos, sino que además, mediante su abogado, busca que se le imponga una pena de cárcel. "¿Farfán no gana todos los juicios? ¿A todas las mujeres que les pone juicios? ¿No me gana todos los juicios? ¿No está todos los días, a través de su abogado, pidiendo la variación de mi pena condicional por una efectiva? ¡Todos los días! Y reparaciones millonarias", exclamó.

La conductora recordó que su situación fue un asunto mediático y que jamás cometió un delito grave. Sin embargo, cuestionó que la justicia no solo haya respaldado a la 'Foquita', sino que también le haya impuesto una elevada reparación económica. "Yo no le maté a nadie. No asesiné a nadie. Solamente esto es cuestión mediática. Sin embargo, él ha pedido, y un juez le ha dado la razón. No un juez, ¡tres jueces! le han dado la razón de que le pague más de medio millón de soles. ¿Esto es justicia? En carne propia la sufro todos los días", expresó con frustración.

Medina explicó que se vio obligada a acudir a un órgano autónomo para defender sus derechos, los cuales —según ella— fueron vulnerados durante tres extensos procesos judiciales. "He tenido que recurrir a un juzgado constitucional en busca de hacer valer mis derechos, que no fueron respetados, durante tres largos juicios. Así estamos; por eso me enerva cuando en este caso se trate de soslayar", manifestó.

Finalmente, la periodista planteó una dura reflexión sobre cómo se valoran los actos y se dictan las sentencias en Perú, comparando su caso con el de Adrián Villar, conductor que atropelló a Lizeth Marzano. "¿Qué vale más? ¿Que te muestre unas imágenes donde vuelves con tu enamorada que te hizo 'cachudo' o que tú mates a alguien así? De una manera insólita, brusca, luego dejes morir agonizando a una persona y te des a la fuga. Pongan en una balanza. ¿Cómo estamos? ¿Cómo valoramos los actos que cometemos? ¿Cómo los juzgamos? ¿Cómo es que damos las sentencias? Así estamos de fregados en este país", concluyó con dureza.