El programa 'Magaly TV, la firme' reveló la identidad de la actual pareja de Darinka Ramírez. El informe mostró imágenes de la mudanza de la influencer, el viernes 20 de febrero, desde su departamento en Jesús María hacia San Isidro, en el que Sebastián González Guevara, padre de la segunda hija que espera la creadora de contenido.

“La persona que quiera estar contigo va a aceptar todo el paquete, así ha pasado”, declaró Darinka para el programa al confirmar el nombre de su pareja y manifestó que “no le gusta la cámara”. Sin embargo, despues del informe de la popular 'Urraca', la influencer ha compartido varios videos junto con su pareja en su cuenta de TikTok.

¿Quién es Sebastián Gonzáles, pareja de Darinka Ramírez, y a qué se dedica?

Sebastián González Guevara es un empresario dedicado a diversos rubros vinculados a servicios generales. De acuerdo con el informe del programa de la 'Urraca', su actividad incluye trabajos de construcción y remodelación, además de comercialización de productos de ferretería, artículos de limpieza, uniformes y plásticos, entre otros.

El reportaje señaló que el joven, natural de la selva del Perú, no registra antecedentes penales ni propiedades a su nombre, aunque sí cuenta con una empresa. Asimismo, su documentación migratoria indica que permaneció varios meses en Colombia durante 2025, periodo que coincide con un viaje realizado por Ramírez al mismo país, lo que reforzó las versiones sobre el inicio de su relación en el extranjero.

Darinka Ramírez presume en redes a Sebastián Gonzáles, padre de su segunda hija

Aunque al inicio optó por mantener en reserva la identidad de su pareja, Darinka Ramírez, quien tiene 6 meses de embarazo, ahora lo muestra públicamente. En su cuenta de TikTok compartió videos junto a Sebatían Gonzáles y reaccionó con humor a la exposición mediática: “Gracias a Magaly ahora sí quiere salir”, escribió en una publicación.

En otro video la influencer añadió: “Mientras tú y yo seamos felices no importa lo que digan los demás”. Además, respondió comentarios de seguidores que celebraban su relación y embarazo, confirmando que su pareja la apoya en el proceso legal contra Jefferson Farfán y mantiene cercanía con su hija mayor, a quien incluso llama “hija”.