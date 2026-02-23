HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

‘Magaly TV: la firme’ revela primeras imágenes del misterioso novio y padre de la segunda bebé de Darinka Ramírez

Programa de Magaly Medina captó el rostro de la pareja de Darinka Ramírez cuando ambos bajaban de la moderna camioneta que él le regaló a la modelo para trasladar a la hija que tiene con Jefferson Farfán.  

Darinka Ramírez tiene 26 años y lucha judicialmente contra Jefferson Farfán por la pensión para su bebé. Foto: Composición LR/ATV.
Darinka Ramírez, madre de la última bebé de Jefferson Farfán, había hecho todo lo posible para que su misteriosa pareja, y padre del bebé que está esperando, no fuera captado por las cámaras de televisión. La también influencer evitaba responder preguntas para mantener en reserva la identidad de su galán, con quien se está dando una nueva oportunidad en el amor.

Sin embargo, el programa ‘Magaly TV: la firme’ logró captar por primera vez el rostro del novio de Darinka, además, de mostrar a la modelo en su avanzado estado de gestación, cuando ambos ingresaban a su domicilio.

PUEDES VER: Darinka Ramírez recibe romántico detalle del padre de su segunda hija por San Valentín: 'Gracias por darme el mejor regalo'

lr.pe

Programa de Magaly Medina revelará la identidad del novio de Darinka Ramírez

Según las breves imágenes que lanzó el programa de Magaly Medina, se observa a Darinka Ramírez descender de la moderna camioneta que su novio le había obsequiado para movilizarse junto a la hija que tiene con Jefferson Farfán.

Inmediatamente aparece el misterioso galán, aunque solo es mostrado de espaldas, antes de que ambos ingresen al domicilio de la influencer. Esta noche, el espacio de ATV revelará la identidad del padre del segundo bebé de Ramírez y brindará detalles sobre a qué se dedicaría.

PUEDES VER: Darinka Ramírez se conmueve en vivo al exponer las palabras de su pareja tras demanda de Jefferson Farfán por la tenencia compartida de su hija

lr.pe

Novio de Darinka Ramírez le da tremenda sorpresa por San Valentín

Darinka Ramírez compartió orgullosa en sus redes sociales la sorpresa que recibió de su pareja el 14 de febrero por San Valentín. En las imágenes se observan imágenes de rosas, un globo y bolsas de regalo.

“Agradecido con Dios por llegar a mi vida, eres increíblemente perfecta, gracias por darme el mejor regalo de mi vida, nuestra hija. Feliz San Valentín. Te amo mucho”, le dedicó la modelo y empresaria a su pareja.

