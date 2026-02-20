Jefferson Farfán denunció a Darinka Ramírez por la tenencia compartida de su hija. | Foto composición LR / Google / Magaly TV La Firme

Jefferson Farfán denunció a Darinka Ramírez por la tenencia compartida de su hija. | Foto composición LR / Google / Magaly TV La Firme

Darinka Ramírez vivió un momento de alta carga emocional durante la última edición de 'Magaly TV. La Firme', donde relató cómo afronta el nuevo proceso legal iniciado por Jefferson Farfán. La joven explicó que la demanda por la tenencia compartida de su hija la tomó por sorpresa y la dejó en un estado de temor e incertidumbre.

En ese contexto, contó que el mayor sostén lo encontró en su actual pareja, con quien hoy comparte un nuevo hogar. Según explicó, él no solo la tranquilizó, sino que asumió la situación como propia, al considerar a la menor parte fundamental de su familia.

Demanda de Jefferson Farfán y reacción de Darinka

Durante su participación en el programa conducido por Magaly Medina, Darinka confesó que quedó en shock al enterarse del proceso judicial. Indicó que la noticia llegó en un momento sensible de su vida, ya que se encuentra embarazada y necesita estabilidad emocional.

Afectada, relató que su pareja le dio un mensaje que la marcó profundamente y que decidió compartir ante cámaras por lo significativo que fue en ese instante. Sus palabras reflejaron el compromiso de ambos por proteger el bienestar de la menor.

Darinka revela qué le dijo su pareja tras demanda de Farfán

Con la voz entrecortada, Darinka repitió textualmente lo que él le dijo tras conocer la demanda. La joven destacó que su pareja quiere a la hija de Farfán como si fuera propia y que siempre ha mostrado una actitud de cuidado y responsabilidad hacia ella, algo que considera clave en medio de este conflicto.

“Él me dijo: ‘Tranquila, si hay que afrontar juicios legales y hay que mover dinero como él lo hace, lo vamos a tener que hacer, porque esa niña, nuestra hija, tiene que vivir en un hogar con amor’ y me tocó mucho”, expresó.

Darinka Ramírez crítica a Jefferson Farfán tras demanda

En otra parte de la entrevista, Darinka no ocultó su molestia y calificó duramente la actitud del exseleccionado nacional. Señaló que iniciar un proceso legal en estas circunstancias le parece inapropiado, sobre todo por el momento personal que atraviesa.

“Es algo que tengo que afrontar ahorita estando embarazada, es una persona muy mala”, sentenció, al remarcar que necesita calma para llevar su gestación sin sobresaltos.