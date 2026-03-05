HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Irma Maury, recordada actriz de 'Al fondo hay sitio', revela grave accidente que sufrió en su casa: "El dolor era insoportable"

La recordada intérprete de Doña Nelly contó que tuvo que ser operada y enfrentar un largo proceso de recuperación, en el que incluso caminar resultaba muy doloroso.

Actriz de 'Al fondo hay sitio' revela el duro momento que vivió tras accidente. Foto: composición LR/Facebook

Irma Maury, recordada por su papel de Doña Nelly en la serie 'Al fondo hay sitio', reveló a sus seguidores hace un año sufrió un fuerte accidente en su vivienda que le provocó una fractura de cadera. La actriz peruana de 76 años confesó que su recuperación fue complicada y que debió enfrentar intensos dolores tras la operación.

A través de un mensaje en redes sociales, la actriz de 'Mil oficios' relató los momentos difíciles que atravesó durante su recuperación. “Tenía que caminar, el dolor era insoportable a pesar de estar con todos los calmantes”, contó, al recordar el esfuerzo que realizó para volver a movilizarse tras la intervención quirúrgica.

PUEDES VER: Irma Maury, recordada actriz de 'Al fondo hay sitio', explota tras publicaciones que anuncian falsamente su muerte y advierte: 'No vayas a ser tú'

Actriz Irma Maury relata el accidente que vivió y su proceso de recuperación

Según contó Irma Maury en una publicción en su cuenta oficial de Facebook, el accidente ocurrió en la madrugada, cuando sufrió una caída dentro de su casa que le causó una fractura de cadera. Ante la emergencia, logró comunicarse con su amiga Inés Marion Boucher Lozano, quien la ayudó a pedir asistencia médica.

Tras el llamado de auxilio, Serenazgo la trasladó en ambulancia al Hospital de Ventanilla, donde fue atendida inicialmente. Posteriormente, los médicos determinaron que debía ser derivada al Hospital ESSALUD Alberto Sabogal, donde finalmente fue operada el 6 de marzo. La actriz permaneció cinco días internada y recibió el alta el 9 de marzo. Sin embargo, el proceso de recuperación fue largo y exigente, ya que desde el primer día debía intentar caminar a pesar del intenso dolor. “Tenía qué hacerlo, en mi mente solo estaba mejorar pronto porque mis hijitos peluditos me necesitaban”, explicó, refiriéndose a sus mascotas.

En su extenso mensaje, Irma Maury también destacó la ayuda de las personas que la acompañaron durante su recuperación. La actriz relató que la terapia física fue clave en su proceso. Con la ayuda de especialistas y personas cercanas, logró practicar incluso subir y bajar escaleras pocos días después de la operación. Según contó, apenas 18 días después de ser intervenida ya había logrado desplazarse por sí sola para asistir a su consulta médica.

Mensaje de irma Maury. Foto: Facebook

PUEDES VER: Mayra Couto revela que busca quedar embarazada, pero confiesa que enfrenta dificultades: 'No creas que es tan fácil'

Irma Maury agradece el apoyo recibido tras grave accidente

La recordad Doña Nelly aseguró que su estado fue mejorando hasta que pudo dejar completamente el andador. Finalmente, el 9 de mayo regresó a su casa y al día siguiente volvió a realizar una de las actividades que más extrañaba: salir a pasear a sus mascotas. En su publicación, compartió un mensaje de fe y fortaleza dirigido a quienes atraviesan momentos difíciles. “Gracias a Jehová me recuperé y hoy sigo mirando para adelante”, expresó.

Asimismo, la artista recordó que el último año fue especialmente duro para ella, ya que también enfrentó la pérdida de su hija/sobrina en mayo de 2024. Pese a ello, afirmó que mantiene la esperanza y agradece haber superado el accidente. “Comparto este post para todos aquellos que están pasando por un momento difícil como el que yo pasé, a mirar para adelante”, concluyó la actriz.

