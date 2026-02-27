HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Youna se despide de su hija con Samahara Lobatón para seguir luchando contra el cáncer y niña le hace emotiva promesa: “Vengo para tu cumpleaños”

En medio de su lucha contra el cáncer, Youna protagonizó conmovedora escena al despedirse de su hija Xianna, que tiene en común con Samahara Lobatón.

Samahara Lobatón y Youna dejaron atrás las peleas y riñas. Foto: Composición LR/Instagram.
Samahara Lobatón y Youna dejaron atrás las peleas y riñas. Foto: Composición LR/Instagram.

Jhonatan Horna Feijo, más conocido como Youna, vivió días muy especiales al reencontrarse con su hija Xianna y con la madre de la menor, Samahara Lobatón, quienes viajaron a Estados Unidos para estar con el barbero. Incluso la relación con la creadora de contenido es de las mejores y atrás quedaron las discusiones y peleas.

Sin embargo, el joven protagonizó conmovedoras escenas al despedirse de su niña de 5 años, ya que la pequeña debe volver a Perú junto a Samahara, mientras él continuará su lucha contra el cáncer, el cual sigue un tratamiento nuevo.

Hija de Youna le hace emotiva promesa a su padre en medio de su batalla contra el cáncer

A través de sus historias en Instagram, Youna compartió un video de la despedida que protagonizó con Xianna. En las imágenes se ve cómo él le pide a su hija que haga caso en todo a su madre, Samahara Lobatón, para luego llenarla de besos.

De inmediato, la pequeña le promete que regresará en mayo para celebrar junto a él su onomástico número 28. “Vengo para tu cumpleaños”, se le escucha decir, a lo que el barbero le responde que sí. El mensaje conmovió a Youna en medio de su lucha contra el cáncer.

Cabe recordar que, en su más reciente biopsia, su médico le explicó que se detectaron dos nuevas mutaciones de cáncer en su organismo, lo que provocó que su leucemia, que venía siendo controlada, se vuelva más letal y agresiva para su salud.    

¿Youna y Samahara Lobatón retomarán su relación sentimental?

A su llegada a Estados Unidos, Samahara Lobatón y Youna habían coqueteado previamente en varias ocasiones al momento de hacer transmisiones en vivo en TikTok. Incluso los dos se dieron un beso como parte de un reto que hicieron para sus seguidores.

Pese a las muestras de cariño que se daban, la influencer aclaró que no retomará su relación con el padre de su Xianna, ya que lo hizo únicamente para que pueda recaudar fondos para su tratamiento y también por el bien de su hija. Incluso Melissa Klug, se mostró a favor de que los dos retomen su noviazgo.

