Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Keiko Fujimori se queda sin 'cuco' comunista | Arde Troya con Juliana Oxenford

Samahara Lobatón y Youna protagonizan un segundo beso y reviven rumores de reconciliación durante trasmisión en vivo: "Tienes que mirarme"

Antes de viajar a Estados Unidos, la hija de Melissa Klug descartó de manera enfática que esté en sus planes darse una segunda oportunidad en el amor con Youna.


Samahara Lobatón se encuentra en Estados Unidos junto a Youna Foto: Composición LR
Por segunda vez, Samahara Lobatón y Youna captaron la atención en redes sociales al protagonizar un beso frente a millones de seguidores, lo que sumó un nuevo capítulo a la denominada 'novela turca'. La hija de Melissa Klug viajó a Estados Unidos y se reencontró con el padre de su primera hija, donde dejaron la distancia de la pantalla para protagonizar, frente a frente, coqueteos que reavivaron los rumores de reconciliación. 

A través de un en vivo en TikTok, la influencer y el joven barbero se dieron un beso el domingo 22 de febrero. Según se observó en la transmisión, fue la hija de la 'Blanca de Chucuito' quien se acercó al padre de su hija, como parte de un reto. Antes de acercar sus labios, los jóvenes juntaron sus narices durante dos minutos, con cronómetro en mano."Tienes que mirarme", le indicó Youna a Samahara con una sonrisa. 

Segundos antes del beso entre Youna y Samahara Lobatón

Antes de efectuar un nuevo beso, Youna fue claro con Samahara y le indicó que no debía ser un beso como tal: "Pico nomás, tampoco te embales", precisó. Las palabras del barbero ocasionaron que la joven de 24 años riera. Tras unos segundos, terminaron protagonizando el esperado 'pico'.

Ante cámaras se ve cómo el barbero intenta acercarse por segunda vez; sin embargo, Samahara lo detiene y le advierte: "Aléjate, si estás con calentura, anda por allá. Esto es un jueguito nomás". La escena generó cientos de comentarios que expresaron el entusiasmo de sus seguidores, así como la idea de que deberían darse una nueva oportunidad en el amor. 

Samahara Lobatón aclara su relación con Youna 

Antes de viajar a Estados Unidos, la influencer descartó de manera enfática que esté en sus planes reconciliarse sentimentalmente con Youna. La joven precisó que este año prefiere mantenerse soltera e hizo hincapié en que la cercanía con el padre de su hija responde únicamente a la responsabilidad parental que comparte con la pequeña Xiana.

Samahara también ha apoyado públicamente a Youna en su rifa pro salud, luego de ser diagnosticado con cáncer. Por eso, no es de extrañar que estén compartiendo tiempo juntos en el extranjero.

