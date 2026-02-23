HOYSuscripcion LR Focus

Melissa Klug se muestra a favor de una posible reconciliación entre Samahara Lobatón y Youna: “Verla feliz me deja tranquila”

La empresaria Melissa Klug se mostró feliz al ver juntos a su hija Samahara Lobatón y Youna, pues considera que su nieta Xianna es la más beneficiada ante una posible reconciliación. 

Melissa Klug estuvo junto a Youna y su hija Samahara Lobatón en Estados Unidos. Foto: Composición LR/Instagram.
Melissa Klug habló sobre los coqueteos y muestras de afecto que vienen protagonizando Samahara Lobatón y Youna en los Estados Unidos, luego de que ambos retomaran la comunicación a través de transmisiones en vivo por TikTok. La empresaria habló con el programa ‘América hoy’ y se mostró aliviada por la buena relación entre ambos, señalando que esta situación beneficia directamente a su nieta.

“No estoy en los sentimientos de mi hija, ni en su cabeza ni nada, pero al menos al verla feliz y que mis nietos estén tranquilos y sanos y a salvo, eso me deja súper tranquila”, expresó la pareja del futbolista Jesús Barco.  

PUEDES VER: Melissa Klug muestra su felicidad al ver juntos a Samahara Lobatón y Youna: 'Con tal de que esté alejada de ese ser'

lr.pe

Melissa Klug respalda posible reconciliación entre su hija Samahara Lobatón y Youna

Melissa Klug se mostró a favor de que Samahara Lobatón y Youna retomen su relación por el bienestar de su nieta, Xianna, sin embargo, aclaró que esa decisión dependerá exclusivamente de su hija.

“Tú sabes que Youna está delicado y me parece un lindo gesto que ella lo esté apoyando. Yo he estado justo con ellos ayer y bueno, pues, no sé qué pueda pasar”, señaló la empresaria. Añadió también que, gracias a la compañía de Youna, la influencer hoy no está con Bryan Torres.  “Ya estoy más tranquila, porque sé que mi hija ya no está con su agresor, con ese ser despreciable”, comentó, refiriéndose al salsero.

PUEDES VER: Samahara Lobatón le pide perdón a su expareja Youna en vivo tras protagonizar polémica pelea: 'Exploté porque tú me prendiste'

lr.pe

Melissa Klug confía en que Dios hará justicia tras denunciar a Bryan Torres por agresión

Días atrás, Melissa Klug aseguró que tiene fe en que Dios hará justicia luego de denunciar a Bryan Torres por agredir a su hija Samahara Lobatón, en el domicilio que ambos compartían. “Yo tengo mucha fe en que Dios hará justicia, ya que la de aquí (legal) se demora. ¿Raro, no? Todo siempre es ‘raro’”, expresó a Trome.

Actualmente, Torres sigue presentándose con su grupo de salsa 'Barrio fino' y ofreciendo shows en distintos conciertos. Incluso recientemente compartió una fotografía donde se le ve al lado de su último hijo que tuvo con Samahara Lobatón.

