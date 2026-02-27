HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo
EN VIVO | 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     EN VIVO | 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     EN VIVO | 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     
EN VIVO

Desigualdad en el Perú: “¿Si eres pobre es tu culpa?" | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Espectáculos

Ricardo Mendoza asegura que no le tiene envidia a Jorge Luna y confiesa: "Él estaba en nada y ahora está en todo"

El comediante Ricardo Mendoza descartó cualquier tipo de rivalidad con Jorge Luna. 'Richavo' recordó los orígenes humildes de su compañero de 'Hablando huevadas' y expresó absoluto orgullo por su éxito.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza lanzaron 'Hablando huevadas' en 2019.
Jorge Luna y Ricardo Mendoza lanzaron 'Hablando huevadas' en 2019. | Foto: composición LR / Magaly Medina / HH

Ricardo Mendoza reafirmó la solidez de su amistad con Jorge Luna, su compañero en el exitoso programa de humor 'Hablando huevadas'. En el podcast de Magaly Medina, el comediante abrió su corazón y habló con franqueza sobre su vida personal y profesional, enlazando esos aspectos con el inicio de su vínculo con Luna.

Al recordar cómo nació su colaboración, Mendoza celebró el crecimiento de su socio y amigo, a quien felicitó por el éxito de su negocio independiente. El popular 'Richavo', convertido en padre primerizo este año, añadió que siente orgullo por la visión empresarial de Luna, quien transformó sus orígenes humildes en un proyecto sólido. Con firmeza, subrayó que no existe espacio para los celos, sino orgullo y respaldo absoluto.

PUEDES VER: Ricardo Mendoza, de ‘Hablando Huevadas’, muestra su lado más tierno al cantarle a su bebé recién nacido: 'Amarte es mi necesidad'

lr.pe

Ricardo Mendoza habla sobre los inicios de la amistad y colaboración con Jorge Luna

En el podcast de Magaly Medina, Ricardo Mendoza recordó que atravesaba un momento de éxito en la comedia underground cuando conoció a Jorge Luna. Al identificar similitudes entre sus propios inicios y la propuesta que Luna tenía en ese entonces, decidió proponerle trabajar juntos.

En un primer momento, cada uno impulsó proyectos distintos, pero se apoyaron mutuamente hasta que nació 'Hablando huevadas', un fenómeno que rápidamente se convirtió en furor. Al ser consultado sobre cómo mantienen la química en escena, Mendoza explicó que todo se sustenta en la gran amistad que comparten y en las reglas claras que establecieron desde el comienzo. Entre ellas, destacó la de "no vale picarse", una norma que les permite manejar un humor fuerte y directo, ampliamente reconocido y aceptado por su público.

PUEDES VER: Ricardo Mendoza emociona al anunciar el nacimiento de su primer hijo y muestra imágenes: 'Bienvenido al mundo y vive pleno'

lr.pe

Ricardo Mendoza no envidia el éxito de Jorge Luna

Más adelante, la 'Urraca' resaltó que cada uno ha comenzado a crecer de manera independiente, en especial Jorge Luna con su proyecto 'No hay sin suerte'. Ricardo Mendoza elogió el talento de su compañero y su pasión por generar ingresos. "Jorge es el mejor empresario que yo conozco. A él le gusta la plata. Le encanta. Date cuenta: ha sido humilde, pobre. Ve un billete y se enamora. Ama a su mujer, pero más a Santa Rosa", declaró entre risas, aunque con sinceridad.

En contraste, Mendoza aclaró que su negocio, un bar de estilo neoyorquino instalado en un sótano de Miraflores, tiene un enfoque más artístico. Ante la sugerencia de Magaly de invertir junto a Luna, 'Richavo' explicó que cada uno está concentrado en lo que disfruta hacer. No obstante, expresó orgullo por el éxito de su amigo. "Él está haciendo su negocio, yo estoy haciendo lo mío. De hecho, la comedia nos une, pero también cada uno hace lo que le gusta y le apasiona. Yo estoy muy orgulloso de él. Soy el más chocho de que mi amigo y de que la persona que vi crecer de cero esté en la décima potencia", confesó.

En esa línea, Magaly lo felicitó por no sentir envidia, señalando que así debe actuar alguien que aprecia de verdad. Mendoza respondió con firmeza y reafirmó el vínculo que lo une a Luna. "Es como si me enojara que a mi hijo le vaya bien o que le vaya mejor que a mí. Yo lo vi crecer, literalmente; él estaba en nada y ahora está en todo. Soy el más orgulloso del mundo, estoy orgullosísimo", sentenció.

Notas relacionadas
Magaly Medina explota en vivo contra Jefferson Farfán por querer mandarla a la cárcel y pedir reparaciones "millonarias": "¿Esto es justicia?"

Magaly Medina explota en vivo contra Jefferson Farfán por querer mandarla a la cárcel y pedir reparaciones "millonarias": "¿Esto es justicia?"

LEER MÁS
¿Alejandro Sanz está en una relación con Stephanie Cayo? La diferencia de edad que llama la atención

¿Alejandro Sanz está en una relación con Stephanie Cayo? La diferencia de edad que llama la atención

LEER MÁS
Magaly Medina estalla contra Beto Ortiz por defender a Marisel Linares y le recuerda que él se burló de ella cuando terminó en prisión

Magaly Medina estalla contra Beto Ortiz por defender a Marisel Linares y le recuerda que él se burló de ella cuando terminó en prisión

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina estalla contra Beto Ortiz por defender a Marisel Linares y le recuerda que él se burló de ella cuando terminó en prisión

Magaly Medina estalla contra Beto Ortiz por defender a Marisel Linares y le recuerda que él se burló de ella cuando terminó en prisión

LEER MÁS
Alejandro Sanz emocionó el Nacional con bandera, poesía y talento peruano [CRÓNICA]

Alejandro Sanz emocionó el Nacional con bandera, poesía y talento peruano [CRÓNICA]

LEER MÁS
Tepha Loza, hermana de Melissa, conmueve con triste mensaje por la salud de su madre: “No saben el dolor que siento por verla así”

Tepha Loza, hermana de Melissa, conmueve con triste mensaje por la salud de su madre: “No saben el dolor que siento por verla así”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ni México ni Brasil: este es el país que fue galardonado por tener el mejor aeropuerto de América Latina y el Caribe

Bill Clinton enfrenta un largo interrogatorio ante el Congreso de EE. UU. sobre sus vínculos con Epstein

André Carrillo y su jocosa reacción ante posibilidad de que la selección peruana juegue en altura: "Que no me convoquen"

Espectáculos

Tepha Loza, hermana de Melissa, conmueve con triste mensaje por la salud de su madre: “No saben el dolor que siento por verla así”

Magaly Medina explota en vivo contra Jefferson Farfán por querer mandarla a la cárcel y pedir reparaciones "millonarias": "¿Esto es justicia?"

Alejandro Sanz emocionó el Nacional con bandera, poesía y talento peruano [CRÓNICA]

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Alcaldes en zozobra por asesinatos: “No sabemos quién será el próximo”

Fiscal Jorge Chávez Cotrina advierte que el Ministerio Público se podría quedar sin presupuesto para sueldos de fiscales

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025