Ricardo Mendoza asegura que no le tiene envidia a Jorge Luna y confiesa: "Él estaba en nada y ahora está en todo"
El comediante Ricardo Mendoza descartó cualquier tipo de rivalidad con Jorge Luna. 'Richavo' recordó los orígenes humildes de su compañero de 'Hablando huevadas' y expresó absoluto orgullo por su éxito.
- Hermano de Lizeth Marzano reacciona a video de reunión entre Adrián Villar y Marisel Linares: "¿No estaba supuestamente en un estado de shock?"
- Magaly Medina critica a Marisel Linares tras video donde se le ve junto a Adrián Villar: “No hacer nada es una negligencia”
Ricardo Mendoza reafirmó la solidez de su amistad con Jorge Luna, su compañero en el exitoso programa de humor 'Hablando huevadas'. En el podcast de Magaly Medina, el comediante abrió su corazón y habló con franqueza sobre su vida personal y profesional, enlazando esos aspectos con el inicio de su vínculo con Luna.
Al recordar cómo nació su colaboración, Mendoza celebró el crecimiento de su socio y amigo, a quien felicitó por el éxito de su negocio independiente. El popular 'Richavo', convertido en padre primerizo este año, añadió que siente orgullo por la visión empresarial de Luna, quien transformó sus orígenes humildes en un proyecto sólido. Con firmeza, subrayó que no existe espacio para los celos, sino orgullo y respaldo absoluto.
PUEDES VER: Ricardo Mendoza, de ‘Hablando Huevadas’, muestra su lado más tierno al cantarle a su bebé recién nacido: 'Amarte es mi necesidad'
Ricardo Mendoza habla sobre los inicios de la amistad y colaboración con Jorge Luna
En el podcast de Magaly Medina, Ricardo Mendoza recordó que atravesaba un momento de éxito en la comedia underground cuando conoció a Jorge Luna. Al identificar similitudes entre sus propios inicios y la propuesta que Luna tenía en ese entonces, decidió proponerle trabajar juntos.
En un primer momento, cada uno impulsó proyectos distintos, pero se apoyaron mutuamente hasta que nació 'Hablando huevadas', un fenómeno que rápidamente se convirtió en furor. Al ser consultado sobre cómo mantienen la química en escena, Mendoza explicó que todo se sustenta en la gran amistad que comparten y en las reglas claras que establecieron desde el comienzo. Entre ellas, destacó la de "no vale picarse", una norma que les permite manejar un humor fuerte y directo, ampliamente reconocido y aceptado por su público.
PUEDES VER: Ricardo Mendoza emociona al anunciar el nacimiento de su primer hijo y muestra imágenes: 'Bienvenido al mundo y vive pleno'
Ricardo Mendoza no envidia el éxito de Jorge Luna
Más adelante, la 'Urraca' resaltó que cada uno ha comenzado a crecer de manera independiente, en especial Jorge Luna con su proyecto 'No hay sin suerte'. Ricardo Mendoza elogió el talento de su compañero y su pasión por generar ingresos. "Jorge es el mejor empresario que yo conozco. A él le gusta la plata. Le encanta. Date cuenta: ha sido humilde, pobre. Ve un billete y se enamora. Ama a su mujer, pero más a Santa Rosa", declaró entre risas, aunque con sinceridad.
En contraste, Mendoza aclaró que su negocio, un bar de estilo neoyorquino instalado en un sótano de Miraflores, tiene un enfoque más artístico. Ante la sugerencia de Magaly de invertir junto a Luna, 'Richavo' explicó que cada uno está concentrado en lo que disfruta hacer. No obstante, expresó orgullo por el éxito de su amigo. "Él está haciendo su negocio, yo estoy haciendo lo mío. De hecho, la comedia nos une, pero también cada uno hace lo que le gusta y le apasiona. Yo estoy muy orgulloso de él. Soy el más chocho de que mi amigo y de que la persona que vi crecer de cero esté en la décima potencia", confesó.
En esa línea, Magaly lo felicitó por no sentir envidia, señalando que así debe actuar alguien que aprecia de verdad. Mendoza respondió con firmeza y reafirmó el vínculo que lo une a Luna. "Es como si me enojara que a mi hijo le vaya bien o que le vaya mejor que a mí. Yo lo vi crecer, literalmente; él estaba en nada y ahora está en todo. Soy el más orgulloso del mundo, estoy orgullosísimo", sentenció.