HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Monserrat Seminario revela que se llevará a sus hijas a España tras divorcio con Melcochita: "Quiero que me firme el permiso"

Monserrat Seminario aseguró que desea mudarse a España con sus hijas y pidió que Melcochita firme el permiso de viaje. También respondió a Yessenia Villanueva por rumores y Marco Antonio de la 'La teleferia' negó un affaire.

Monserrat y Melcochita terminaron tras 17 años de relación. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Monserrat y Melcochita terminaron tras 17 años de relación. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

El conflicto entre Melcochita y Monserrat Seminario suma un nuevo capítulo. En declaraciones brindadas a Trome, la aún esposa de Pablo Villanueva sostuvo que su prioridad es salir del país junto a sus hijas y establecerse en España, donde ellas también cuentan con nacionalidad.

“Yo solo quiero que me firme el permiso para llevarme a mis hijas al extranjero”, expresó la aún esposa del cómico, al remarcar que su intención es radicar fuera del Perú tras el pedido de divorcio que, según lo expuesto públicamente, surgió luego de una controversia por dinero y una presunta infidelidad.

PUEDES VER: Melcochita se pronuncia tras video de Monserrat besándose con amigo del humorista: 'Ya no puedo hacer nada'

lr.pe

Monserrat Seminario exige a Melcochita firme permiso para llevarse a sus hijas

En su versión de los hechos, Monserrat Seminario insistió en que el trámite que necesita es la autorización del padre para concretar el viaje con sus menores. La solicitud se enmarca en el proceso de separación con Melcochita, cuyo nombre real es Pablo Villanueva, y mantiene el tema en la agenda mediática por las implicancias familiares del caso.

Consultada sobre si su matrimonio con el cómico fue bajo régimen de bienes separados o mancomunados, Monserrat Seminario deslizó que Melcochita no tendría un patrimonio amplio. Como ejemplo, aseguró que el artista “solo tiene un carro a su nombre”.

PUEDES VER: Hija de Melcochita revela video de beso entre Monserrat Seminario y amigo del cómico que confirmaría infidelidad: 'Trató de fugarse 2 veces con él'

lr.pe

Monserrat y Marco Antonio niegan haber tenido romance

La polémica también alcanzó a terceros. Seminario respondió a Yessenia Villanueva, hija de Melcochita, luego de que esta mencionara rumores sobre un supuesto vínculo con Marco Antonio Milosevich, conocido por conducir la Teleferia. “Lo que quiere esa tía es tener pantalla… ahora qué otro marido me va a inventar”, declaró Monserrat, minimizando la versión y reafirmando que ya expuso su verdad.

Por su parte, Marco Antonio negó cualquier relación sentimental con Monserrat, aunque confirmó un dato que avivó los comentarios: vivían en el mismo edificio. “Monserrat, siempre la he considerado una dama, amiga y esposa de Pablo, pero eso de affaire ¡jamás! ¿Cómo pueden hablar tantas cosas?”, sostuvo.

Notas relacionadas
Melcochita se pronuncia tras video de Monserrat besándose con amigo del humorista: “Ya no puedo hacer nada”

Melcochita se pronuncia tras video de Monserrat besándose con amigo del humorista: “Ya no puedo hacer nada”

LEER MÁS
Monserrat Seminario asegura que tomará acciones legales contra quienes perjudiquen su honor: "Viene afectando mi estado emocional"

Monserrat Seminario asegura que tomará acciones legales contra quienes perjudiquen su honor: "Viene afectando mi estado emocional"

LEER MÁS
Hija de Melcochita revela video de beso entre Monserrat Seminario y amigo del cómico que confirmaría infidelidad: "Trató de fugarse 2 veces con él"

Hija de Melcochita revela video de beso entre Monserrat Seminario y amigo del cómico que confirmaría infidelidad: "Trató de fugarse 2 veces con él"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina estalla contra Beto Ortiz por defender a Marisel Linares y le recuerda que él se burló de ella cuando terminó en prisión

Magaly Medina estalla contra Beto Ortiz por defender a Marisel Linares y le recuerda que él se burló de ella cuando terminó en prisión

LEER MÁS
Ricardo Mendoza asegura que no le tiene envidia a Jorge Luna y confiesa: "Él estaba en nada y ahora está en todo"

Ricardo Mendoza asegura que no le tiene envidia a Jorge Luna y confiesa: "Él estaba en nada y ahora está en todo"

LEER MÁS
Alejandro Sanz emocionó el Nacional con bandera, poesía y talento peruano [CRÓNICA]

Alejandro Sanz emocionó el Nacional con bandera, poesía y talento peruano [CRÓNICA]

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Exchica reality chilena y cantante Fran Maira causa accidente y atropella a joven motorizado: chofer tuvo que ser reanimado y está grave

Irán advierte de una "guerra devastadora" si no se alcanza un acuerdo nuclear con EE.UU. tras concluir tercera fase sin éxito

Lambayeque: más de 80 personas aisladas en Mórrope tras desborde del río La Leche

Espectáculos

Youna se despide de su hija con Samahara Lobatón para seguir luchando contra el cáncer y niña le hace emotiva promesa: “Vengo para tu cumpleaños”

Ricardo Mendoza asegura que no le tiene envidia a Jorge Luna y confiesa: "Él estaba en nada y ahora está en todo"

Tepha Loza, hermana de Melissa, conmueve con triste mensaje por la salud de su madre: “No saben el dolor que siento por verla así”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Peruanos residentes en Venezuela e Irán no podrán votar en las elecciones 2026, informa Cancillería

Fiscal Jorge Chávez Cotrina advierte que el Ministerio Público se podría quedar sin presupuesto para sueldos de fiscales

Continúan las denuncias e investigaciones contra el alcalde de Tumbes: pobladores exigen solución en caso Playa Hermosa

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025