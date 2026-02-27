Monserrat Seminario revela que se llevará a sus hijas a España tras divorcio con Melcochita: "Quiero que me firme el permiso"
Monserrat Seminario aseguró que desea mudarse a España con sus hijas y pidió que Melcochita firme el permiso de viaje. También respondió a Yessenia Villanueva por rumores y Marco Antonio de la 'La teleferia' negó un affaire.
El conflicto entre Melcochita y Monserrat Seminario suma un nuevo capítulo. En declaraciones brindadas a Trome, la aún esposa de Pablo Villanueva sostuvo que su prioridad es salir del país junto a sus hijas y establecerse en España, donde ellas también cuentan con nacionalidad.
“Yo solo quiero que me firme el permiso para llevarme a mis hijas al extranjero”, expresó la aún esposa del cómico, al remarcar que su intención es radicar fuera del Perú tras el pedido de divorcio que, según lo expuesto públicamente, surgió luego de una controversia por dinero y una presunta infidelidad.
Monserrat Seminario exige a Melcochita firme permiso para llevarse a sus hijas
En su versión de los hechos, Monserrat Seminario insistió en que el trámite que necesita es la autorización del padre para concretar el viaje con sus menores. La solicitud se enmarca en el proceso de separación con Melcochita, cuyo nombre real es Pablo Villanueva, y mantiene el tema en la agenda mediática por las implicancias familiares del caso.
Consultada sobre si su matrimonio con el cómico fue bajo régimen de bienes separados o mancomunados, Monserrat Seminario deslizó que Melcochita no tendría un patrimonio amplio. Como ejemplo, aseguró que el artista “solo tiene un carro a su nombre”.
Monserrat y Marco Antonio niegan haber tenido romance
La polémica también alcanzó a terceros. Seminario respondió a Yessenia Villanueva, hija de Melcochita, luego de que esta mencionara rumores sobre un supuesto vínculo con Marco Antonio Milosevich, conocido por conducir la Teleferia. “Lo que quiere esa tía es tener pantalla… ahora qué otro marido me va a inventar”, declaró Monserrat, minimizando la versión y reafirmando que ya expuso su verdad.
Por su parte, Marco Antonio negó cualquier relación sentimental con Monserrat, aunque confirmó un dato que avivó los comentarios: vivían en el mismo edificio. “Monserrat, siempre la he considerado una dama, amiga y esposa de Pablo, pero eso de affaire ¡jamás! ¿Cómo pueden hablar tantas cosas?”, sostuvo.