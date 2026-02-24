Samahara Lobatón descarta reconciliarse con Youna pese a beso en TikTok, pero admite: "Me dio nervios"

La influencer peruana Samahara Lobatón salió al frente para frenar las especulaciones sobre una posible reconciliación con Youna, luego de que ambos protagonizaran un beso durante una transmisión en vivo en TikTok. La escena, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, despertó comentarios entre sus seguidores, quienes interpretaron el gesto como una señal de posible reconciliación.

Sin embargo, la influencer dejó en claro que no existe intención de retomar su antigua relación con el barbero. La joven explicó que su viaje a Estados Unidos respondió únicamente a un acuerdo previo para que su hija Xianna pudiera compartir tiempo con su padre. Además, precisó que su estadía es temporal y que regresará a Lima en los próximos días para acompañar a sus hijas en el inicio de la temporada escolar.

Samahara Lobatón confiesa que tuvo nervios al besar a Youna

Ante la viralización del momento, Samahara Lobatón fue enfática al explicar lo ocurrido. “Vamos a aclarar algo, no fue un beso, sino un reto que se hizo en TikTok, pero me dio nervios”, expresó durante una transmisión en vivo, marcando distancia frente a los rumores de reconciliación con Youna.

La influencer sostuvo que actualmente mantiene una relación cordial con su expareja, basada en el respeto y en la crianza compartida de su hija. “No hay posibilidad de que retomemos la relación, nosotros nos estamos llevando muy bien como amigos”, afirmó. Incluso agregó que siente cariño y empatía por Youna debido a la situación que atraviesa, dejando claro que su vínculo se limita al ámbito parental.

Samahara Lobatón y Youna se besaron por reto en TikTok

El episodio que encendió las redes ocurrió durante uno de los populares lives que Samahara Lobatón y Youna realizaron desde Estados Unidos. En medio de bromas y un ambiente distendido, los seguidores propusieron un desafío: darse un beso en cámara tras cumplir un reto. Ambos aceptaron y cumplieron la dinámica frente a miles de usuarios conectados.

La escena fue rápidamente replicada en distintas plataformas digitales, alimentando la narrativa que los fans han denominado la “novela turca” de la farándula peruana. No obstante, Samahara Lobatón insistió en que el gesto no debe interpretarse como un acercamiento romántico, sino como parte del contenido habitual que comparten en redes sociales.