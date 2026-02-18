Durante la última emisión de 'Magaly TV, la firme', conducido por Magaly Medina, Youna sorprendió al dejar abierta la posibilidad de un acercamiento sentimental con Samahara Lobatón, madre de su única hija. El barbero, quien atraviesa una etapa delicada en su salud, habló sobre el verdadero vínculo que mantiene actualmente con la influencer.

Ante las cámaras del programa, la expareja de la hija de Melissa Klug recordó el reencuentro que tuvo con Samahara en Estados Unidos, cuando ella viajó para que pudiera compartir tiempo con su hija. "Cuando Samahara vino aquí, fue la primera vez que nos íbamos a encontrar después de tiempo y convivir un par de días juntos", detalló.

Youna confirma que Samahara Lobatón volverá a EE.UU.

En esa línea, Youna confesó que inicialmente sentía temor por no saber cómo reaccionaría la influencer durante el reencuentro. Sin embargo, aseguró que ambos mostraron disposición para mantener una relación cordial por el bienestar de su hija, dejando en claro que el vínculo entre ellos será permanente.

Asimismo, confirmó que Samahara Lobatón viajará nuevamente a Estados Unidos junto a la pequeña Xianna. "La relación con ella está muy bien desde hace mucho tiempo. Nosotros hemos decidido exponerlo ahora debido a que yo estaba haciendo una rifa porque le pedí apoyo. Conforme hicimos lives, ya comenzaron las bromas y salió esto de la novela turca", explicó.

Youna habla sobre una posible reconciliación

Consultado por Magaly Medina sobre la posibilidad de darse una segunda oportunidad en el amor con Samahara Lobatón, Youna reconoció que aún siente afecto por la madre de su hija, aunque subrayó que sus diferencias de carácter dificultan una eventual reconciliación.

"Entre broma y broma la verdad se asoma. Vendrá acá, vamos a compartir, ambos tenemos puntos de vista diferentes. Samahara es una persona muy cerrada, muy impulsiva y ese tipo de cosas hace que choquemos mucho. No creo que podría pasar algo más entre nosotros, pero yo nunca puedo decir nunca. Por el momento estamos bien, de esta manera. Nos reímos muchísimo", concluyó.