Cierran accesos a la vía expresa Línea Amarilla hacia Lima
Cierran accesos a la vía expresa Línea Amarilla hacia Lima     Cierran accesos a la vía expresa Línea Amarilla hacia Lima     Cierran accesos a la vía expresa Línea Amarilla hacia Lima     
🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Samahara Lobatón y Youna se besan tras reto durante transmisión en vivo

Una transmisión desde Estados Unidos sorprendió a miles de usuarios luego de que Samahara Lobatón y Youna protagonizaran un momento inesperado que reavivó rumores sobre su vínculo actual.

Samahara Lobatón viajó con su hija a Estados Unidos para reunirse con Youna.
Samahara Lobatón viajó con su hija a Estados Unidos para reunirse con Youna. | Foto composición LR / Google / Youna Tiktok

Samahara Lobatón y Youna continúan generando conversación en redes sociales tras aparecer juntos en una serie de transmisiones en vivo. Desde que ambos se encuentran en Estados Unidos, su cercanía ha despertado comentarios entre seguidores que no ocultan su deseo de verlos nuevamente como pareja.

En ese sentido, las interacciones constantes y el ambiente relajado que comparten frente a cámaras llamaron la atención del público. Cada aparición conjunta suma reacciones y alimenta especulaciones sobre la relación que mantienen actualmente.

PUEDES VER: Melissa Klug se sincera y revela si aceptaría que Samahara Lobatón y Youna vuelvan a ser pareja: 'Serán familia siempre'

lr.pe

Samahara Lobatón y Youna se besan en vivo

Durante uno de sus recientes lives en TikTok, la influencer y el barbero aceptaron participar en un juego propuesto por los seguidores. Tras completar el reto, ambos sorprendieron al sellar el momento con un beso en la boca que generó euforia inmediata.

El gesto fue breve, pero suficiente para desatar emoción entre quienes seguían la transmisión. El clip comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la naturalidad y complicidad que ambos reflejaron.

Internautas reaccionan al beso de Samahara Lobatón y Youna

La escena no tardó en provocar una ola de comentarios. Cientos de internautas expresaron su entusiasmo al ver el acercamiento entre la expareja, resaltando el cariño que aún parece existir.

“Estos juegos terminarán enamorándolos”, “Qué lindos se ven, bendiciones para su bebé”, “Se nota que hay química”, “Qué bonito momento”, fueron algunas de las reacciones que se repitieron en TikTok.

PUEDES VER: Samahara Lobatón y Youna se reencuentran en Estados Unidos y se muestran cariñosos tras coqueteos en redes

lr.pe

Samahara Lobatón aclara su situación sentimental con Youna

Antes de viajar a Estados Unidos, Samahara Lobatón fue enfática al descartar una reconciliación amorosa. En declaraciones televisivas, aseguró: “Con nadie no voy a regresar, estoy soltera, este es mi año”, dejando clara su postura sobre su presente sentimental.

La influencer explicó que la cercanía con Youna responde al vínculo que mantienen como padres y a la amistad que los une desde hace años. Además, señaló que el apoyo brindado durante el delicado estado de salud del barbero fue un acto de compañerismo y respeto, sin implicancias románticas.

