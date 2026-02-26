Pamela Franco compartió una romántica publicación dedicada a su pareja, el futbolista Christian Cueva, con quien mantiene una relación desde hace más de un año. A través de sus historias de Instagram, la cantante sorprendió al compararlo con el actor Leonardo DiCaprio, una de las figuras reconocidas en Hollywood.

“Mi Leonardo DiCaprio de Huanchaco”, escribió la cantante chimbotana junto a una fotografía del popular ‘Aladino’, acompañada de un emoji de corazón y la canción de fondo 'Quién es ese hombre'. La publicación fue posteriormente compartida por el propio futbolista en su cuenta personal de Instagram.

Pamela Franco compara a Christian Cueva con Leonardo DiCaprio

La cumbiambera dejó claro que atraviesa un momento sentimental sólido y no duda en expresarlo públicamente. Su reciente publicación llamó la atención por el tono romántico y también por la peculiar comparación con la estrella de Hollywood, frase que rápidamente se viralizó entre usuarios que siguen la relación de la pareja.

Además, Pamela Franco compartió el popular challenge “Cállate”, tendencia en plataformas digitales, en el que aparece junto a su inseparable ‘Aladino’. El futbolista también respondió al gesto con un mensaje amoroso publicado en sus redes: “Te amo, amor de mi vida, siempre estaré agradecido con Dios por ponerte en mi vida”.

Pamela Franco le dedica romántico mensaje a Christian Cueva

La cantante no solo ha demostrado su afecto con publicaciones recientes. El 14 de febrero, fecha en que se celebra San Valentín, también le dedicó un extenso mensaje acompañado de una fotografía en la que aparece besando al deportista. En ese texto expresó la profundidad de sus sentimientos y su deseo de seguir construyendo una relación duradera.

“Mi Mickey, te amo. Es el sentimiento bonito que siempre me unió a ti. El camino no es ni será fácil, lo sabemos, pero solo tú y yo haremos que esto valga la pena”, escribió. Asimismo, reafirmó su compromiso sentimental señalando que quiere celebrar ese amor “hasta el fin del mundo” y que desea una vida juntos.