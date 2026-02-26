HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      
EN VIVO

Alfonso López-Chau y César Acuña suben en las encuestas | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Pamela Franco presume su amor por Christian Cueva con curiosa comparación: "Mi Leonardo DiCaprio de Huanchaco"

La cumbiambera comparó a Christian Cueva con DiCaprio en sus redes sociales, acompañando la publicación con un mensaje que reafirma que atraviesan un sólido momento sentimental.

Pamela Franco y Christian Cueva se muestran enamorados. Foto: composición LR/Instagram
Pamela Franco y Christian Cueva se muestran enamorados. Foto: composición LR/Instagram

Pamela Franco compartió una romántica publicación dedicada a su pareja, el futbolista Christian Cueva, con quien mantiene una relación desde hace más de un año. A través de sus historias de Instagram, la cantante sorprendió al compararlo con el actor Leonardo DiCaprio, una de las figuras reconocidas en Hollywood.

“Mi Leonardo DiCaprio de Huanchaco”, escribió la cantante chimbotana junto a una fotografía del popular ‘Aladino’, acompañada de un emoji de corazón y la canción de fondo 'Quién es ese hombre'. La publicación fue posteriormente compartida por el propio futbolista en su cuenta personal de Instagram.

PUEDES VER: Marisel Linares es separada definitivamente de Willax tras la muerte de Lizeth Marzano: 'No pertenece más'

lr.pe

Pamela Franco compara a Christian Cueva con Leonardo DiCaprio

La cumbiambera dejó claro que atraviesa un momento sentimental sólido y no duda en expresarlo públicamente. Su reciente publicación llamó la atención por el tono romántico y también por la peculiar comparación con la estrella de Hollywood, frase que rápidamente se viralizó entre usuarios que siguen la relación de la pareja.

Además, Pamela Franco compartió el popular challenge “Cállate”, tendencia en plataformas digitales, en el que aparece junto a su inseparable ‘Aladino’. El futbolista también respondió al gesto con un mensaje amoroso publicado en sus redes: “Te amo, amor de mi vida, siempre estaré agradecido con Dios por ponerte en mi vida”.

PUEDES VER: Pamela Franco critica a Pamela López en defensa de Christian Cueva: 'Una persona que no está ociosa y trabaja no tiene tiempo de chismes'

lr.pe

Pamela Franco le dedica romántico mensaje a Christian Cueva

La cantante no solo ha demostrado su afecto con publicaciones recientes. El 14 de febrero, fecha en que se celebra San Valentín, también le dedicó un extenso mensaje acompañado de una fotografía en la que aparece besando al deportista. En ese texto expresó la profundidad de sus sentimientos y su deseo de seguir construyendo una relación duradera.

“Mi Mickey, te amo. Es el sentimiento bonito que siempre me unió a ti. El camino no es ni será fácil, lo sabemos, pero solo tú y yo haremos que esto valga la pena”, escribió. Asimismo, reafirmó su compromiso sentimental señalando que quiere celebrar ese amor “hasta el fin del mundo” y que desea una vida juntos.

Notas relacionadas
Pamela Franco le dedica conmovedor mensaje a Christian Cueva por el Día de San Valentín: "Nadie te ha amado ni te amará así"

Pamela Franco le dedica conmovedor mensaje a Christian Cueva por el Día de San Valentín: "Nadie te ha amado ni te amará así"

LEER MÁS
Karla Tarazona encara a Metiche por insinuar que Christian Domínguez retomaría su relación con Pamela Franco: “Eres de lo peor”

Karla Tarazona encara a Metiche por insinuar que Christian Domínguez retomaría su relación con Pamela Franco: “Eres de lo peor”

LEER MÁS
Pamela Franco opina sobre posible prisión efectiva de 5 a 8 años en contra de Pamela López: "No se lo deseo a nadie"

Pamela Franco opina sobre posible prisión efectiva de 5 a 8 años en contra de Pamela López: "No se lo deseo a nadie"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marisel Linares es separada definitivamente de Willax tras la muerte de Lizeth Marzano: “No pertenece más”

Marisel Linares es separada definitivamente de Willax tras la muerte de Lizeth Marzano: “No pertenece más”

LEER MÁS
Influencer Francesca Montenegro confirma que terminó su relación con Adrián Villar tras investigación por muerte de Lizeth Marzano

Influencer Francesca Montenegro confirma que terminó su relación con Adrián Villar tras investigación por muerte de Lizeth Marzano

LEER MÁS
Agencia de influencers despide a Francesca Montenegro, novia de Adrián Villar, tras alojar al hijastro de Marisel Linares

Agencia de influencers despide a Francesca Montenegro, novia de Adrián Villar, tras alojar al hijastro de Marisel Linares

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pamela Franco presume su amor por Christian Cueva con curiosa comparación: "Mi Leonardo DiCaprio de Huanchaco"

Jefes operativos de la PNP serán evaluados cada semana, anuncia ministro del Interior

Adrián Villar viajó a Cajamarca cuatro días después de atropellar a campeona Lizeth Marzano, afirma PNP: "Lo hemos seguido"

Espectáculos

Alejandro Sanz en Lima 2026: quién es la baterista peruana a la que el cantautor español le rindió homenaje durante su concierto en el Estadio Nacional

Carlos Alcántara habría puesto fin a su matrimonio de más de 15 años, según conductora de Willax

Edu Baluarte, cantante de Corazón Serrano, sufre la muerte de su papá: “Te supliqué que no te fueras”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jefes operativos de la PNP serán evaluados cada semana, anuncia ministro del Interior

César Acuña reconoció haber llamado a Hernando de Soto previo a juramentación: "No fue para pedir ministerios"

López Aliaga se queda en 14.6% y crece el electorado que elige candidato en las encuestas presidenciales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025