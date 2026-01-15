HOYSuscripcion LR Focus

Pamela Franco sorprende al confesar el motivo que la frena de casarse con Christian Cueva: “Tenemos que estar bien como pareja”

Pamela Franco se sinceró y habló por primera vez en ‘Amor y fuego’ sobre el matrimonio con Christian Cueva, pese a que el futbolista busca divorciarse de su esposa Pamela López.

Pamela Franco y Christian Cueva cuentan con 38 y 34 años. Foto: Composición LR/Willax/Instagram.

Pamela Franco fue abordada por las cámaras de ‘Amor y fuego’ en plena vía pública, donde fue consultada sobre los esfuerzos que viene realizando su pareja, Christian Cueva, para divorciarse de su todavía esposa, Pamela López.

El futbolista ha expresado públicamente su deseo de casarse con la intérprete de ‘Dile que nos amamos’. Sin embargo, Franco no se mostró del todo entusiasmada con la idea y sorprendió al confesar el motivo que la frena de dar ese importante paso con Cueva: “Tenemos que estar bien como pareja”, señaló con serenidad la artista de 37 años, dejando entrever que su relación atraviesa por momentos difíciles.

PUEDES VER: Pamela Franco y Christian Cueva estrenan nueva canción y generan revuelo por la letra: 'No come ni deja comer'

lr.pe

Pamela Franco confiesa el motivo por el que aún no piensa casarse con Christian Cueva

Ante la pregunta sobre por qué todavía no contempla una boda con Christian Cueva, la cantante respondió con total sinceridad. “Primero paso a paso. Es importante que nosotros nos estabilicemos, y eso no es broma. Tenemos que estar bien como pareja”, expresó en un inicio.

“Yo creo que el camino todavía es largo, tenemos que concretar muchas cosas, no solamente el tema de su divorcio, sino muchas cosas entre los dos, porque estamos a una edad en que creo que buscamos estabilidad”, señaló al programa conducido por ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

Finalmente, la artista dio su opinión sobre el matrimonio y aseguró que casarse no garantiza estabilidad en una relación. “El tema del matrimonio o casarse, la fiesta, no te da la estabilidad que uno busca; o sea, estamos trabajando en ello, que es lo importante”, compartió.

PUEDES VER: Pamela Franco se quiebra en 'Esta noche' al declararle su amor a Christian Cueva en vivo: 'Siempre he sentido algo muy fuerte por él'

lr.pe

Pamela Franco defiende su videoclip con Christian Cueva y la referencia al yape de S/280

Durante otra parte de la conversación con ‘Amor y fuego’, Pamela Franco se pronunció sobre el videoclip de su nueva canción, ‘El perro del hortelano’, el cual grabó junto a Christian Cueva, llamada ‘. En las imágenes se hacen alusión al yape de S/280 que el futbolista le hizo a Franco y que posteriormente Pamela López hizo público al expresar sus sospechas de que ambos mantenían una relación clandestina.

Debido a ello, las críticas hacia la cantante y su pareja no se hicieron esperar, motivo por el cual Franco decidió responder. “Si no hay críticas, nosotros no existimos. Hay algunos a los que les puede agradar a otros que no. Es una parte sí sarcástica, la verdad, pero de nuestras vidas. No me estoy riendo de nadie, no estoy siendo sarcástica con nadie”, expresó la artista.

