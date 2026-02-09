HOYSuscripcion LR Focus

Pamela Franco opina sobre posible prisión efectiva de 5 a 8 años en contra de Pamela López: "No se lo deseo a nadie"

La cantante Pamela Franco habló sobre el proceso judicial que afronta Pamela López por desobedecer una orden que le prohíbe hablar públicamente de Christian Cueva.

Pamela López podría afrontar cárcel por falta a la ley contra Christian Cueva. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
La cantante Pamela Franco rompió su silencio ante las cámaras del programa 'América hoy' luego de conocerse que el Octavo Juzgado de Familia de Lima solicitó prisión efectiva para Pamela López, quien habría incumplido una orden judicial al continuar emitiendo declaraciones sobre Christian Cueva, su aún esposo.

Franco, vinculada mediáticamente con el futbolista, fue abordada por la prensa a la salida de una de sus presentaciones artísticas. En sus declaraciones, mantuvo una postura neutral y pidió que el conflicto se solucione priorizando la tranquilidad de los hijos involucrados. “Yo creo que es una pena que se llegue a todo esto. Pienso que esto puede terminar si ambos quieren”, expresó la cantante.

Pamela Franco se pronuncia sobre pedido de cárcel contra Pamela López

Consultada específicamente sobre el posible encarcelamiento de Pamela López, la artista fue clara en su respuesta: no desea ese desenlace para nadie. “Me ha dicho muchas cosas, pero hablar de cárcel yo no podría jamás. Eso no se lo deseo a nadie…”, señaló Pamela Franco al ser interrogada sobre la posibilidad de que López termine tras las rejas por desobedecer una disposición judicial.

La intérprete fue enfática en deslindar de cualquier intención de castigo hacia López, pese a los enfrentamientos mediáticos pasados. “Jamás van a escuchar de mi boca que yo diga: ‘¿Sabes qué? Se lo merece’. No, no, no. Jamás. Yo espero que todo se solucione, la verdad”, agregó, evitando profundizar en conflictos pasados con la aún esposa de Cueva.

Pamela López podría enfrentar prisión efectiva de 5 a 8 años

El Octavo Juzgado de Familia de Lima ha solicitado al Ministerio Público iniciar una investigación penal contra Pamela López por presunto delito de desobediencia, luego de que esta continuara emitiendo declaraciones públicas sobre Christian Cueva, a pesar de tener una orden judicial que se lo prohibía.

La denuncia fue impulsada por el equipo legal del futbolista, el Estudio Villaverde, que presentó pruebas ante la instancia judicial. El 6 de febrero, el juzgado emitió una resolución favorable al demandante, recomendando una sanción que podría alcanzar hasta ocho años de prisión efectiva, en caso se compruebe el delito.

Según el documento, Pamela López habría incumplido reiteradamente la medida impuesta. “La señora López incumplió reiteradamente la orden que le prohibía emitir comentarios u opiniones en medios sobre el señor Christian Cueva”, señaló el abogado de Cueva en declaraciones a la prensa.

