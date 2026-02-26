HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      
EN VIVO

Alfonso López-Chau y César Acuña suben en las encuestas | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Alejandro Sanz en Lima 2026: quién es la baterista peruana a la que el cantautor español le rindió homenaje durante su concierto en el Estadio Nacional

Gisella Giurfa también ha sido baterista oficial de Gian Marco y Diego Flores, y ha colaborado con artistas de todo el mundo. Durante casi 10 años enseñó y participó en eventos en Japón. 

El primer acercamiento con Alejandro San se dio en los Latin Grammy 2024 Foto: Composición LR
El primer acercamiento con Alejandro San se dio en los Latin Grammy 2024 Foto: Composición LR | Foto: Salva Musté / Captura de Instagram

La noche del miércoles 25 de febrero, Alejandro Sanz ofreció uno de sus primeros conciertos programados en el Estadio Nacional de Lima, donde el público vibró con los éxitos del español como 'Desde cuando' y 'A la primera persona'. Uno de los momentos más especiales del tour mundial '¿Y ahora qué?' se dio cuando el cantautor detuvo el show para rendir homenaje a unas de las integrantes de su banda. 

Ante miles de asistentes, llamó a escena a Gisella Giurfa, baterista peruana, quien hace poco cumplió años. Su talento se puede notar en temas como 'Desde cuándo', 'Aquello que me diste', en el final de 'Hoy no me siento bien' y 'Capitán tapón'.

PUEDES VER: Alejandro Sanz y Stephanie Cayo estarían en una relación: ¿cuántos años de diferencia se llevan?

Público ovacionó a Gisella Giurfa en concierto de Alejandro Sanz

Antes de que la baterista peruana se colocara al medio del escenario, Sanz, con una sonrisa, confesó la felicidad que le causa contar con el talento de Gisella Giurfa en su equipo, más allá de su nacionalidad. Minutos después, también la invitó a tocar el cajón frente al público presente, que celebró que el talento peruano triunfara junto a cantantes internacionales. La reacción de la artista fue de emoción.

"Esta banda tiene una persona a la que le hace especial ilusión este concierto. Está su familia aquí, cumplió años hace dos días, en su ciudad, en su país. Yo quiero que le den un aplauso enorme, que se sientan orgullosos. Gisela, una peruana que lleva a Perú en el corazón por dondequiera que vayamos. Siempre, siempre siempre les deja aquí arriba", fueron las palabras de Alejandro Sanz. 

PUEDES VER: Alejandro Sanz y Stephanie Cayo son captados de la mano y él sonríe al ser consultado por la actriz peruana

¿Cómo se dio el ingreso de Gisella Giurfa a la banda de Alejandro Sanz?

En declaraciones para Perú 21, Giurfa (Lima, 1988) contó que, durante la semana de eventos de los Latin Grammy 2024, tras terminar una presentación, se le acercó Javier Limón, un reconocido productor español, quien le preguntó: "¿Me puedes dar tu contacto?, me gustaría recomendarte para tocar con Alejandro Sanz".

Dos semanas después de esa breve interacción, recibió una llamada del director del cantautor español para consultarle si le interesaba unirse al proyecto. Emocionada, Giurfa le dijo que sí al instante. Al instante, supo que Sanz sabía de su talento porque empezó a seguirla en redes. Recién en marzo de ese año tocó en un show en México. La artista también ha sido baterista oficial de Gian Marco y Diego Flores.

Notas relacionadas
Alejandro Sanz en Lima 2026: horarios, rutas de ingreso y setlist para el Estadio Nacional

Alejandro Sanz en Lima 2026: horarios, rutas de ingreso y setlist para el Estadio Nacional

LEER MÁS
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo estarían en una relación: ¿cuántos años de diferencia se llevan?

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo estarían en una relación: ¿cuántos años de diferencia se llevan?

LEER MÁS
Setlist de Alejandro Sanz en Lima 2026: canciones que cantará este jueves 26 de febrero en el Estadio Nacional

Setlist de Alejandro Sanz en Lima 2026: canciones que cantará este jueves 26 de febrero en el Estadio Nacional

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Influencer Francesca Montenegro confirma que terminó su relación con Adrián Villar tras investigación por muerte de Lizeth Marzano

Influencer Francesca Montenegro confirma que terminó su relación con Adrián Villar tras investigación por muerte de Lizeth Marzano

LEER MÁS
Melcochita se pronuncia tras video de Monserrat besándose con amigo del humorista: “Ya no puedo hacer nada”

Melcochita se pronuncia tras video de Monserrat besándose con amigo del humorista: “Ya no puedo hacer nada”

LEER MÁS
Agencia de influencers despide a Francesca Montenegro, novia de Adrián Villar, tras alojar al hijastro de Marisel Linares

Agencia de influencers despide a Francesca Montenegro, novia de Adrián Villar, tras alojar al hijastro de Marisel Linares

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

César Acuña reconoció haber llamado a Hernando de Soto previo a juramentación: "No fue para pedir ministerios"

Alcalde de Chosica, Oswaldo Vargas, ante lluvias e inminentes desbordes: “Tenemos un presupuesto insuficiente”

Científicos encuentraron un molusco que desafía la lógica marina: lengua de hierro y gusanos que se alimentan de sus heces

Espectáculos

Carlos Alcántara habría puesto fin a su matrimonio de más de 15 años, según conductora de Willax

Edu Baluarte, cantante de Corazón Serrano, sufre la muerte de su papá: “Te supliqué que no te fueras”

Influencer Francesca Montenegro confirma que terminó su relación con Adrián Villar tras investigación por muerte de Lizeth Marzano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña reconoció haber llamado a Hernando de Soto previo a juramentación: "No fue para pedir ministerios"

López Aliaga se queda en 14.6% y crece el electorado que elige candidato en las encuestas presidenciales

César Acuña llama a Rafael López Aliaga el "candidato de la inestabilidad": "Está desesperado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025