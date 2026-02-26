El primer acercamiento con Alejandro San se dio en los Latin Grammy 2024 Foto: Composición LR | Foto: Salva Musté / Captura de Instagram

El primer acercamiento con Alejandro San se dio en los Latin Grammy 2024 Foto: Composición LR | Foto: Salva Musté / Captura de Instagram

La noche del miércoles 25 de febrero, Alejandro Sanz ofreció uno de sus primeros conciertos programados en el Estadio Nacional de Lima, donde el público vibró con los éxitos del español como 'Desde cuando' y 'A la primera persona'. Uno de los momentos más especiales del tour mundial '¿Y ahora qué?' se dio cuando el cantautor detuvo el show para rendir homenaje a unas de las integrantes de su banda.

Ante miles de asistentes, llamó a escena a Gisella Giurfa, baterista peruana, quien hace poco cumplió años. Su talento se puede notar en temas como 'Desde cuándo', 'Aquello que me diste', en el final de 'Hoy no me siento bien' y 'Capitán tapón'.

PUEDES VER: Alejandro Sanz y Stephanie Cayo estarían en una relación: ¿cuántos años de diferencia se llevan?

Público ovacionó a Gisella Giurfa en concierto de Alejandro Sanz

Antes de que la baterista peruana se colocara al medio del escenario, Sanz, con una sonrisa, confesó la felicidad que le causa contar con el talento de Gisella Giurfa en su equipo, más allá de su nacionalidad. Minutos después, también la invitó a tocar el cajón frente al público presente, que celebró que el talento peruano triunfara junto a cantantes internacionales. La reacción de la artista fue de emoción.

"Esta banda tiene una persona a la que le hace especial ilusión este concierto. Está su familia aquí, cumplió años hace dos días, en su ciudad, en su país. Yo quiero que le den un aplauso enorme, que se sientan orgullosos. Gisela, una peruana que lleva a Perú en el corazón por dondequiera que vayamos. Siempre, siempre siempre les deja aquí arriba", fueron las palabras de Alejandro Sanz.

PUEDES VER: Alejandro Sanz y Stephanie Cayo son captados de la mano y él sonríe al ser consultado por la actriz peruana

¿Cómo se dio el ingreso de Gisella Giurfa a la banda de Alejandro Sanz?

En declaraciones para Perú 21, Giurfa (Lima, 1988) contó que, durante la semana de eventos de los Latin Grammy 2024, tras terminar una presentación, se le acercó Javier Limón, un reconocido productor español, quien le preguntó: "¿Me puedes dar tu contacto?, me gustaría recomendarte para tocar con Alejandro Sanz".

Dos semanas después de esa breve interacción, recibió una llamada del director del cantautor español para consultarle si le interesaba unirse al proyecto. Emocionada, Giurfa le dijo que sí al instante. Al instante, supo que Sanz sabía de su talento porque empezó a seguirla en redes. Recién en marzo de ese año tocó en un show en México. La artista también ha sido baterista oficial de Gian Marco y Diego Flores.