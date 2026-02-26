HOYSuscripcion LR Focus

Política

Jefes operativos de la PNP serán evaluados cada semana, anuncia ministro del Interior

Hugo Begazo de Bedoya aseguró que los jefes operativos de la PNP saldrán a las calles para reforzar la seguridad ciudadana. “La población tiene que sentirse segura; que, donde vea a un policía, vea también tranquilidad y paz. Y eso no se gana desde un escritorio, se gana en la calle”, manifestó.

Jefes operativos de la PNP serán evaluados semanalmente.
Jefes operativos de la PNP serán evaluados semanalmente.

El ministro del Interior, Hugo Begazo de Bedoya anunció que se está evaluando a los mandos policiales para asegurar idoneidad y trayectoria, marcando un estricto control sobre los jefes, con énfasis en la aptitud para los cargos, lo que incluye la revisión del desempeño.

Las nuevas directrices buscan una policía más profesional, enfocada en la lucha contra el crimen organizado, con evaluaciones de desempeño continuas.

¡GABINETE EN PROBLEMAS! RENOVACIÓN NO DARÁ CONFIANZA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Begazo de Bedoya aseguró que todos los jefes operativos de la Policía Nacional del Perú (PNP) saldrán a las calles para reforzar la seguridad ciudadana y participar de manera directa y activa en las operaciones de control territorial, en el marco de la lucha frontal contra la criminalidad organizada.

“Nuestro personal policial debe ser ejemplo y guía. La población tiene que sentirse segura; que, donde vea a un policía, vea también tranquilidad y paz. Y eso no se gana desde un escritorio, se gana en la calle”, enfatizó el titular del Ministerio del Interior.

Asimismo, informó que las regiones, direcciones y divisiones de la PNP presentarán semanalmente los resultados de los operativos ejecutados a nivel nacional.

Durante el gobierno del expresidente José Jerí (hasta el 15 de febrero) se habían registrado 722 homicidios y con el mayor promedio diario que cualquier gobierno, según datos oficiales del Sinadef, indicó el analista de datos, Juan Carbajal. Durante el régimen de Dina Boluarte hubo 5.450 asesinatos y con Pedro Castillo se alcanzó una cifra de 2091 homicidios.

“Se implementará un sistema de evaluación de los jefes policiales, con indicadores de gestión. Tenemos que medir el profesionalismo y los resultados de cada oficial”, precisó el titular del sector Interior, al exhortar a los integrantes de la institución a redoblar esfuerzos y enfrentar con firmeza, estrategia y mayor eficacia a la criminalidad.

Un dato relevante es que el Ministerio Público informó que en el mes de enero se registraron 1.928 denuncias por extorsión a nivel nacional en el Perú. Sin embargo, el Sidpol de la PNP sólo ha registrado 1.193.

Es decir, existe un desfase de más de 700 denuncias por extorsión no registradas en el Sidpol de la PNP, esto es más del 60% con respecto a lo informado por el Ministerio Público, advirtió el ingeniero Juan Carbajal.

Esta situación, dice el especialista, se replica también en Lima Metropolitana. El Ministerio Público ha informado de 774 denuncias por extorsión en el mes de enero del 2026, en cambio el Sidpol de la PNP sólo ha registrado 502. Es decir, más del 50% de desfase.

El ministro Begazo acudió hoy a la sede de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la PNP, donde participó en la presentación del decomiso más de 444 kilogramos de clorhidrato de cocaína, cuyo destino final era Estados Unidos.

