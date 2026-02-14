Pamela Franco y Christian Cueva celebraron el Día de San Valentín reafirmando la solidez de su relación. El 14 de febrero, fecha en que millones de personas expresan muestras de afecto, la cantante compartió en sus redes sociales un mensaje cargado de cariño hacia el futbolista, en el que le manifestó su amor y el deseo de seguir construyendo una vida juntos.

Desde que oficializaron su romance a finales de 2024, la pareja se ha mostrado unida en cada aparición pública, dejando de lado comentarios y cuestionamientos. La intérprete chimbotana, además, se ha convertido en la principal defensora del mediocampista, respaldándolo en momentos difíciles como el caso con su aún esposa, Pamela López, quien lo vinculó con la denuncia presentada por su examiga Selene Cucat.

Pamela Franco grita su amor por Christian Cueva en San Valentín

A través de sus historias en Instagram, Pamela Franco compartió una foto en la que aparece besándose con Cueva. La cantante agregó un mensaje cargado de emotividad, en el que reafirmó su apoyo al popular 'Aladino'. "Mi Mickey, te amo. Es el sentimiento bonito que siempre me unió a ti. El camino no es ni será fácil, lo sabemos, pero solo tú y yo haremos que esto valga la pena. Mientras tanto, nos tenemos que sostener uno al otro con amor y mucha paciencia", escribió.

En esa línea, la artista aprovechó San Valentín para reafirmar la profundidad de sus sentimientos hacia el futbolista y expresar su deseo de seguir firme a su lado. "Hoy quiero celebrar mi amor por ti, este amor que es hasta el fin del mundo. Nadie te ha amado ni te amará jamás así. Te amo, amor mío, por una vida juntos. Feliz día del amor, mi vida", sentenció.

Pamela Franco y Christian Cueva más enamorados que nunca en San Valentín. Foto: captura Instagram

Christian Cueva responde a Pamela Franco

Como era de esperar, Christian Cueva compartió con orgullo la dedicatoria de Pamela Franco, a quien, además de expresarle todo su amor, agradeció por su apoyo incondicional. "Eres y serás siempre ese amor bonito que Dios tuvo preparado para mí. Te amo con toda mi alma. En este Día de la Amistad y el Amor, solo quiero agradecerte, mi vida, por sostenerme en todo momento. Nunca olvidaré cada cosa que hiciste por mí para no caer. Te amo hasta el fin del mundo", manifestó.

Como fondo musical, en la dedicatoria se pudo escuchar 'Hasta el fin del mundo', un cover en clave cumbia que la pareja lanzó como parte de su colaboración musical, meses después de confirmar su relación.