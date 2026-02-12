HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Karla Tarazona encara a Metiche por insinuar que Christian Domínguez retomaría su relación con Pamela Franco: “Eres de lo peor”

Un comentario de Metiche desató un tenso momento televisivo que terminó con la salida de Karla Tarazona del set.

Karla Tarazona se indignó y se fue del set tras los comentarios de Metiche.
Karla Tarazona se indignó y se fue del set tras los comentarios de Metiche. | Foto composición LR / Google / Préndete

La mañana del martes 11 de febrero estuvo marcada por un episodio inesperado en el programa 'Préndete'. Lo que parecía una conversación ligera derivó en un cruce directo entre Karla Tarazona y Kurt Villavicencio, más conocido como ‘Metiche’, situación que incomodó tanto al equipo como a la audiencia.

El ambiente cambió cuando se tocó un tema vinculado a la vida privada de la conductora. Un comentario relacionado con Christian Domínguez y Pamela Franco fue suficiente para generar molestia evidente en Tarazona, quien no dudó en expresar su rechazo de forma contundente frente a cámaras.

lr.pe

Karla Tarazona enfrenta a Metiche en vivo por comentario sobre Christian Domínguez

Durante la emisión, la conversación giraba alrededor de relaciones pasadas y rumores del espectáculo. En ese sentido, Villavicencio insinuó que Christian Domínguez podría retomar un vínculo sentimental con Pamela Franco, afirmación que sorprendió en el set.

La referencia no pasó desapercibida, ya que involucraba directamente a Karla Tarazona, actual pareja del cantante y madre de uno de sus hijos. La conductora mostró incomodidad inmediata y pidió respeto, sobre todo por tratarse de un asunto familiar sensible.

¿Qué fue lo que dijo Metiche que generó incomodidad en Karla Tarazona?

En pleno programa, ‘Metiche’ expresó: “Lo último sería que después de 20 años tú vuelvas con Pamela Franco. No puede ser, ya está”. Aunque el comentario fue dicho en tono ligero, la reacción fue totalmente opuesta.

Tarazona respondió visiblemente afectada y con un discurso firme, marcando un límite claro. “Tú eres ya de lo peor. De lo peor. Ser insensible, cuya mentalidad maquiavélica piensa las peores cosas de los seres humanos”, señaló, dejando claro su rechazo a ese tipo de insinuaciones.

Karla Tarazona abandona el set tras fuerte intercambio de palabras con Metiche

La tensión aumentó cuando la conductora enfatizó que no toleraría comentarios que involucren a menores. “Cuando te metes a hablar de esas cosas y encima metes a niños, me parece desacertado. Eso no te voy a tolerar”, afirmó antes de retirarse del estudio.

Su salida generó confusión inmediata. Christian Domínguez, que se encontraba cerca del set, decidió acompañarla, dejando el programa sin una de sus principales figuras en pleno en vivo.

lr.pe

Reacciones en el set de ‘Préndete’ tras el incidente

El momento dejó al equipo descolocado. Desde el estudio se escucharon intentos por comprender lo sucedido, mientras Kurt Villavicencio cuestionaba por qué ambos abandonaban el programa.

“Oye, no. Te ha molestado. Pero Karla, Christian, ¿cómo van a dejar el programa?”, expresó el conductor, mientras la producción buscaba retomar el control de la transmisión ante la sorpresa de los televidentes.

