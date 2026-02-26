HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      
EN VIVO

Marisel Linares en problemas y detienen a Adrián Villar | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Edu Baluarte, cantante de Corazón Serrano, sufre la muerte de su papá: “Te supliqué que no te fueras”

Edu Baluarte, vocalista de Corazón Serrano, comparte su dolor por la muerte de su padre en un emotivo video en TikTok, recordando momentos junto a él y su canción 'Te vas y no volverás'.

El cumbiambero revela que su papito falleció y sus seguidores expresan sus condolencias y apoyo en este difícil momento. Foto: Facebook/Edu Baluarte
El cumbiambero revela que su papito falleció y sus seguidores expresan sus condolencias y apoyo en este difícil momento. Foto: Facebook/Edu Baluarte | Foto: Facebook/Edu Baluarte

Edu Baluarte, voz masculina de Corazón Serrano, utilizó sus redes sociales para anunciar el fallecimiento de su progenitor. A través de un conmovedor video, el cumbiambero expresó su tristeza por la muerte de su padre, quien habría partido a la eternidad el último miércoles 25 de febrero. 

“Esta canción que canté con tanto sentimiento… Hoy me toca vivirla. Te vas y no volverás, papito, QEPD. Te amaré por siempre”, fue lo que escribió Edu Baluarte en su cuenta de TikTok, mientras que de fondo se escucha ‘Te vas y no volverás’, una de las canciones más sentidas de Corazón Serrano.

PUEDES VER: Lesly Águila, de Corazón Serrano, comparte sensible comunicado tras dolorosa pérdida en su familia: 'Ella siempre fue un apoyo para mí'

lr.pe

Edu Baluarte le canta a su padre fallecido

En el video que compartió Edu en sus redes sociales, se le ve abrazando a su ser querido, mientras que de fondo se escucha una de las canciones que él interpreta. “Hoy te vas del todo dejándome solo / Pero te vas y no volverás / Te pedí, supliqué, dije que no te fueras / Pero te vas y no volverás / Vi partir mi gran amor”, es la canción que acompaña al chalaco en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Como era de esperar, sus fans no tardaron en compartir sus condolencias. “Hay que ser valientes para seguir en pie después de ver partir a un ser amado”, “donde tú vayas, él siempre va ser tu estrellita para que te vea brillar”, “Mis condolencias, perder a un ser querido es muy triste y doloroso, lloro cada vez que escucho tu música. Pido a DIOS que te brinde consuelo en estos momentos de dolor” y “Se aprende a vivir con ese dolor , honra su apellido y sé fuerte, mis sinceras condolencias”; fueron algunas de sus reacciones.

PUEDES VER: Edwin Guerrero revela la razón de la limitada participación de Milagros Díaz en Corazón Serrano: 'Cuídate mucho le digo'

lr.pe

¿Cómo llegó Edu Baluarte a Corazón Serrano?

La incorporación de Edu Baluarte a Corazón Serrano se confirmó en enero de 2023, como parte de las celebraciones por los 30 años de la agrupación fundada por los hermanos Guerrero Neyra. Su llegada se produjo en un periodo de transformaciones dentro de una de las orquestas de cumbia más reconocidas a nivel nacional.

Su participación significó un impulso masculino en un grupo identificado principalmente por sus voces femeninas, sumando nuevas versiones, duetos y apariciones en conciertos y producciones. En paralelo, esta etapa también generó rumores por su cercanía con Lesly Águila y Kiara Lozano; incluso, el cantante admitió que sentía atracción por Águila.

Notas relacionadas
Lesly Águila, de Corazón Serrano, comparte sensible comunicado tras dolorosa pérdida en su familia: “Ella siempre fue un apoyo para mí”

Lesly Águila, de Corazón Serrano, comparte sensible comunicado tras dolorosa pérdida en su familia: “Ella siempre fue un apoyo para mí”

LEER MÁS
Colapsa escenario donde iba a presentarse agrupación Corazón Serrano en Trujillo

Colapsa escenario donde iba a presentarse agrupación Corazón Serrano en Trujillo

LEER MÁS
Edwin Guerrero revela la razón de la limitada participación de Milagros Díaz en Corazón Serrano: "Cuídate mucho le digo"

Edwin Guerrero revela la razón de la limitada participación de Milagros Díaz en Corazón Serrano: "Cuídate mucho le digo"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melcochita se pronuncia tras video de Monserrat besándose con amigo del humorista: “Ya no puedo hacer nada”

Melcochita se pronuncia tras video de Monserrat besándose con amigo del humorista: “Ya no puedo hacer nada”

LEER MÁS
Agencia de influencers despide a Francesca Montenegro, novia de Adrián Villar, tras alojar al hijastro de Marisel Linares

Agencia de influencers despide a Francesca Montenegro, novia de Adrián Villar, tras alojar al hijastro de Marisel Linares

LEER MÁS
Marisel Linares es separada definitivamente de Willax tras la muerte de Lizeth Marzano: “No pertenece más”

Marisel Linares es separada definitivamente de Willax tras la muerte de Lizeth Marzano: “No pertenece más”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Edu Baluarte, cantante de Corazón Serrano, sufre la muerte de su papá: “Te supliqué que no te fueras”

Reniec habilita duplicado de DNI azul a electrónico desde casa: olvídate de las colas y conoce quiénes pueden hacerlo

Pablo Guede explica el poco protagonismo de Kevin Quevedo en Alianza Lima y descarta indisciplina: "Nunca llegó tarde"

Espectáculos

Influencer Francesca Montenegro confirma que terminó su relación con Adrián Villar tras investigación por muerte de Lizeth Marzano

Melcochita se pronuncia tras video de Monserrat besándose con amigo del humorista: “Ya no puedo hacer nada”

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo estarían en una relación: ¿cuántos años de diferencia se llevan?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Denisse Miralles afirma que el gabinete fue conformado por ministros escogidos por Hernando de Soto

Estas son las multas por no votar en las Elecciones 2026: montos por distrito

Link local de votación: consulta dónde votar en las Elecciones Generales 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025