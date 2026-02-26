El cumbiambero revela que su papito falleció y sus seguidores expresan sus condolencias y apoyo en este difícil momento. Foto: Facebook/Edu Baluarte | Foto: Facebook/Edu Baluarte

Edu Baluarte, voz masculina de Corazón Serrano, utilizó sus redes sociales para anunciar el fallecimiento de su progenitor. A través de un conmovedor video, el cumbiambero expresó su tristeza por la muerte de su padre, quien habría partido a la eternidad el último miércoles 25 de febrero.

“Esta canción que canté con tanto sentimiento… Hoy me toca vivirla. Te vas y no volverás, papito, QEPD. Te amaré por siempre”, fue lo que escribió Edu Baluarte en su cuenta de TikTok, mientras que de fondo se escucha ‘Te vas y no volverás’, una de las canciones más sentidas de Corazón Serrano.

Edu Baluarte le canta a su padre fallecido



En el video que compartió Edu en sus redes sociales, se le ve abrazando a su ser querido, mientras que de fondo se escucha una de las canciones que él interpreta. “Hoy te vas del todo dejándome solo / Pero te vas y no volverás / Te pedí, supliqué, dije que no te fueras / Pero te vas y no volverás / Vi partir mi gran amor”, es la canción que acompaña al chalaco en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Como era de esperar, sus fans no tardaron en compartir sus condolencias. “Hay que ser valientes para seguir en pie después de ver partir a un ser amado”, “donde tú vayas, él siempre va ser tu estrellita para que te vea brillar”, “Mis condolencias, perder a un ser querido es muy triste y doloroso, lloro cada vez que escucho tu música. Pido a DIOS que te brinde consuelo en estos momentos de dolor” y “Se aprende a vivir con ese dolor , honra su apellido y sé fuerte, mis sinceras condolencias”; fueron algunas de sus reacciones.

¿Cómo llegó Edu Baluarte a Corazón Serrano?



La incorporación de Edu Baluarte a Corazón Serrano se confirmó en enero de 2023, como parte de las celebraciones por los 30 años de la agrupación fundada por los hermanos Guerrero Neyra. Su llegada se produjo en un periodo de transformaciones dentro de una de las orquestas de cumbia más reconocidas a nivel nacional.

Su participación significó un impulso masculino en un grupo identificado principalmente por sus voces femeninas, sumando nuevas versiones, duetos y apariciones en conciertos y producciones. En paralelo, esta etapa también generó rumores por su cercanía con Lesly Águila y Kiara Lozano; incluso, el cantante admitió que sentía atracción por Águila.