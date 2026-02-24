HOYSuscripcion LR Focus

Madre de Valentino rompe en llanto al defender a su hijo por presunta agresión a joven y arremete: "Es fácil acusar"

La madre de Valentino Palacios reapareció en un podcast para rechazar la denuncia por presunta agresión contra su hijo. El tiktoker negó haber causado lesiones y aseguró que actuó en defensa propia.

Mamá de Valentino salió a defenderlo de los ataques de algunos periodistas y comentarios malintencionados. Foto: Composición LR/Captura/TikTok

Valetino Palacios pasó de su 'bromance' con Gino Assereto a ser protagonista de serias acusaciones de agresión por parte de una joven. El martes 24 de febrero, la madre del tiktoker apareció públicamente para respaldarlo frente a la denuncia por presunta agresión física contra una joven. En medio del revuelo generado en redes sociales, Fiorella participó en el podcast 'Face to Face', donde expresó entre lágrimas su indignación por el tratamiento mediático del caso.

El nombre de Valentino Palacios se convirtió en tendencia tras las acusaciones que circulan en plataformas digitales. Aunque el creador de contenido rechazó haber provocado lesiones graves, reconoció que existió un forcejeo en circunstancias que calificó como confusas. Mientras tanto, la madre de Valentino insistió en que su hijo es inocente y cuestionó la manera en que se ha difundido la información.

PUEDES VER: Familia de joven agredida por Valentino asegura que la madre del tiktoker les dijo que no cubrirán todos los gastos

lr.pe

Madre de Valentino defiende a su hijo de críticas

Durante su intervención en el espacio digital, la madre de Valentino afirmó que la situación ha afectado profundamente a su familia. Visiblemente afectada, sostuvo que el episodio ha sido amplificado sin considerar la versión completa de los hechos.

“Me duele y me indigna que haya gente tan mala que, por ser Valentino, estén haciendo un circo de todo esto. No lo inició mi hijo”, declaró. Según su relato, el influencer decidió realizar una transmisión en vivo porque se sentía amenazado a las afueras de una comisaría y temía represalias.

Asimismo, recalcó que no permitirá que se vulneren los derechos de su hijo ni su estabilidad emocional. “No lo voy a permitir, no voy a permitir que vulneren la tranquilidad de mi familia. Es fácil acusar, pero nadie mide cómo se encuentra la otra persona”, agregó, marcando una postura firme frente a las críticas que se multiplicaron en redes sociales.

PUEDES VER: Josi Martínez condena agresión de tiktoker Valentino Palacios a una joven: 'Como hombre, jamás golpearía a una mujer'

lr.pe

Valentino se disculpó mediante un video en TikTok

El lunes 23 de febrero, Valentino decidió pronunciarse públicamente a través de un video difundido en TikTok. En su mensaje, rechazó las acusaciones de agresión y aseguró que su intervención tuvo como finalidad proteger a su hermano en medio de un altercado.

“Nunca nadie puede agredir a una mujer. Yo actué en defensa por mi hermano. No pensé que iba a llegar a una agresión física, por ende tuve que defenderme”, manifestó el influencer, intentando aclarar lo sucedido.

Además, negó de manera categórica haber propinado patadas o causado fracturas. “Quiero dejar en claro que yo nunca pateé, no rompí costillas, no fracturé el pie a nadie”, sostuvo, en referencia a las versiones que circulan en redes sociales sobre presuntas lesiones.

