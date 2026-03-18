¿Quién es Francho Sierralta, el amigo de Mario Irivarren y Said Palao que viajó a Argentina y fue captado besando a joven estando casado?
El amigo de Mario Irivarren y Said Palao es uno de los protagonistas que fue captado besando a una joven durante su viaje a Argentina, pese a que recientemente se casó por religioso.
- Onelia Molina anuncia el fin de su relación con Mario Irivarren: “Únicamente deseo mi tranquilidad”
- ¡Ya está enterada! Onelia Molina reacciona a ampay en el que Mario Irivarren besa a joven en Argentina
Francho Sierralta, empresario y amigo cercano de Mario Irivarren y Said Palao, se convirtió en protagonista de la polémica tras ser captado besando a una joven en el segundo piso de un yate en Argentina, pese a que recientemente se casó por religioso en diciembre de 2025 con Nathalie Galleno. Las imágenes fueron difundidas por 'Magaly TV, la firme' y generaron un fuerte impacto mediático, llevando al empresario a cerrar sus cuentas de Instagram y TikTok.
El empresario viajó a Argentina como parte de su despedida de soltero posterior a su boda, acompañado por los chicos reality, según indicó que el viaje había sido previamente planeado. Sin embargo, lo sucedido durante la juerga terminó generando que el integrante de 'La Manada' pusiera fin a su relación con Onelia Molina.
PUEDES VER: Onelia Molina anuncia el fin de su relación con Mario Irivarren: “Únicamente deseo mi tranquilidad”
¿Quién es Francho Sierralta, el empresario que fue captado besando a una joven?
Francho Sierralta, de 37 años, es integrante del pódcast 'Esto no es terapia' y empresario gastronómico con negocios que supera las 20 marcas, entre ellas Roll-Star Sushi Bar, Fucking Guys, Jacks Urban Pizza, Kali Poke Bowl y Wings Club. La mayoría de sus negocios operan bajo el formato de dark kitchen, estrategia que le permitió mantener la viabilidad de sus empresas durante la pandemia y adaptarse rápidamente a los cambios del mercado.
A lo largo de los años, el amigo de los 'guerreros' también ha compartido sus experiencias sobre emprendimiento, fracasos y aprendizajes en diversos pódcast. Según él mismo indicó, el viaje a Argentina formaba parte de su despedida de soltero organizada por sus amigos Mario Irivarren, Said Palao y 'Pato' Parodi.
PUEDES VER: Hermano de Onelia Molina le expresa su apoyo tras ampay de Mario Irivarren de juerga en Argentina: "Jamás te voy a dejar sola"
¿Por qué Francho Sierralta viajó junto con Mario Irivarren y Said Palao?
El viaje, que estaba programado para el 18 de marzo, se adelantó tras su boda religiosa, según confesó Sierralta en su pódcast. Durante su estadía en Argentina, los chicos reality disfrutaron de fiestas con mujeres, días de campo frente a lagos y actividades que fueron grabadas por el equipo de 'Magaly TV, la firme'.
La exposición del ampay generó gran repercusión mediática, lo que llevó a Sierralta a cerrar sus redes sociales y a que su esposa tomara medidas similares. Incluso el pódcast en el que participa interrumpió sus publicaciones en Instagram debido a la presión de los mensajes recibidos por parte del público.