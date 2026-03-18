HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Nuevo gabinete de Balcázar y el TC bajo sospecha | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

¿Quién es Francho Sierralta, el amigo de Mario Irivarren y Said Palao que viajó a Argentina y fue captado besando a joven estando casado?

El amigo de Mario Irivarren y Said Palao es uno de los protagonistas que fue captado besando a una joven durante su viaje a Argentina, pese a que recientemente se casó por religioso.

Francho Sierralta fue captado besando a una mujer en viaje con Mario Irivarren. Foto: composición LR/ATV
Francho Sierralta fue captado besando a una mujer en viaje con Mario Irivarren. Foto: composición LR/ATV

Francho Sierralta, empresario y amigo cercano de Mario Irivarren y Said Palao, se convirtió en protagonista de la polémica tras ser captado besando a una joven en el segundo piso de un yate en Argentina, pese a que recientemente se casó por religioso en diciembre de 2025 con Nathalie Galleno. Las imágenes fueron difundidas por 'Magaly TV, la firme' y generaron un fuerte impacto mediático, llevando al empresario a cerrar sus cuentas de Instagram y TikTok.

El empresario viajó a Argentina como parte de su despedida de soltero posterior a su boda, acompañado por los chicos reality, según indicó que el viaje había sido previamente planeado. Sin embargo, lo sucedido durante la juerga terminó generando que el integrante de 'La Manada' pusiera fin a su relación con Onelia Molina.

PUEDES VER: Onelia Molina anuncia el fin de su relación con Mario Irivarren: “Únicamente deseo mi tranquilidad”

lr.pe

¿Quién es Francho Sierralta, el empresario que fue captado besando a una joven?

Francho Sierralta, de 37 años, es integrante del pódcast 'Esto no es terapia' y empresario gastronómico con negocios que supera las 20 marcas, entre ellas Roll-Star Sushi Bar, Fucking Guys, Jacks Urban Pizza, Kali Poke Bowl y Wings Club. La mayoría de sus negocios operan bajo el formato de dark kitchen, estrategia que le permitió mantener la viabilidad de sus empresas durante la pandemia y adaptarse rápidamente a los cambios del mercado.

A lo largo de los años, el amigo de los 'guerreros' también ha compartido sus experiencias sobre emprendimiento, fracasos y aprendizajes en diversos pódcast. Según él mismo indicó, el viaje a Argentina formaba parte de su despedida de soltero organizada por sus amigos Mario Irivarren, Said Palao y 'Pato' Parodi.

PUEDES VER: Hermano de Onelia Molina le expresa su apoyo tras ampay de Mario Irivarren de juerga en Argentina: "Jamás te voy a dejar sola"

lr.pe

¿Por qué Francho Sierralta viajó junto con Mario Irivarren y Said Palao?

El viaje, que estaba programado para el 18 de marzo, se adelantó tras su boda religiosa, según confesó Sierralta en su pódcast. Durante su estadía en Argentina, los chicos reality disfrutaron de fiestas con mujeres, días de campo frente a lagos y actividades que fueron grabadas por el equipo de 'Magaly TV, la firme'.

La exposición del ampay generó gran repercusión mediática, lo que llevó a Sierralta a cerrar sus redes sociales y a que su esposa tomara medidas similares. Incluso el pódcast en el que participa interrumpió sus publicaciones en Instagram debido a la presión de los mensajes recibidos por parte del público.

Notas relacionadas
Said Palao siguió de juerga con mujeres tras fiesta en yate con Mario Irivarren: Magaly revela segunda parte del ampay en Argentina

Said Palao siguió de juerga con mujeres tras fiesta en yate con Mario Irivarren: Magaly revela segunda parte del ampay en Argentina

LEER MÁS
Mario Irivarren fue ampayado besando a una mujer en exclusiva fiesta en yate junto con Said Palao y Patricio Parodi en Argentina

Mario Irivarren fue ampayado besando a una mujer en exclusiva fiesta en yate junto con Said Palao y Patricio Parodi en Argentina

LEER MÁS
Hermano de Onelia Molina le expresa su apoyo tras ampay de Mario Irivarren de juerga en Argentina: "Jamás te voy a dejar sola"

Hermano de Onelia Molina le expresa su apoyo tras ampay de Mario Irivarren de juerga en Argentina: "Jamás te voy a dejar sola"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Onelia Molina anuncia el fin de su relación con Mario Irivarren: “Únicamente deseo mi tranquilidad”

Onelia Molina anuncia el fin de su relación con Mario Irivarren: “Únicamente deseo mi tranquilidad”

LEER MÁS
Así fue la juerga de Mario Irivarren y Said Palao, esposo de Alejandra Baigorria, en fiesta privada con mujeres en Argentina

Así fue la juerga de Mario Irivarren y Said Palao, esposo de Alejandra Baigorria, en fiesta privada con mujeres en Argentina

LEER MÁS
¡Ya está enterada! Onelia Molina reacciona a ampay en el que Mario Irivarren besa a otra mujer en Argentina

¡Ya está enterada! Onelia Molina reacciona a ampay en el que Mario Irivarren besa a otra mujer en Argentina

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Restricciones en Machu Picchu impulsan al sector turístico a promover nuevos destinos: Conoce cuáles son

Rebeca Escribens lamenta la situación de Onelia Molina tras ampay de Mario Irivarren con otra mujer: "Le dije que 'ahí no era'"

El 80% del sicariato y la extorsión no sale de las cárceles, como dijo George Forsyth

Espectáculos

Rebeca Escribens lamenta la situación de Onelia Molina tras ampay de Mario Irivarren con otra mujer: "Le dije que 'ahí no era'"

Said Palao siguió de juerga con mujeres tras fiesta en yate con Mario Irivarren: Magaly revela segunda parte del ampay en Argentina

Imitador de Américo queda fuera de 'Yo Soy': así fue la inesperada expulsión en la recta final

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Caso Hugo Bustíos: CIDH cuestiona fallo del TC que anuló condena a Daniel Urresti por asesinato del periodista

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Multas por no votar 2026: montos a pagar para las Elecciones Generales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025