Francho Sierralta, empresario y amigo cercano de Mario Irivarren y Said Palao, se convirtió en protagonista de la polémica tras ser captado besando a una joven en el segundo piso de un yate en Argentina, pese a que recientemente se casó por religioso en diciembre de 2025 con Nathalie Galleno. Las imágenes fueron difundidas por 'Magaly TV, la firme' y generaron un fuerte impacto mediático, llevando al empresario a cerrar sus cuentas de Instagram y TikTok.

El empresario viajó a Argentina como parte de su despedida de soltero posterior a su boda, acompañado por los chicos reality, según indicó que el viaje había sido previamente planeado. Sin embargo, lo sucedido durante la juerga terminó generando que el integrante de 'La Manada' pusiera fin a su relación con Onelia Molina.

¿Quién es Francho Sierralta, el empresario que fue captado besando a una joven?

Francho Sierralta, de 37 años, es integrante del pódcast 'Esto no es terapia' y empresario gastronómico con negocios que supera las 20 marcas, entre ellas Roll-Star Sushi Bar, Fucking Guys, Jacks Urban Pizza, Kali Poke Bowl y Wings Club. La mayoría de sus negocios operan bajo el formato de dark kitchen, estrategia que le permitió mantener la viabilidad de sus empresas durante la pandemia y adaptarse rápidamente a los cambios del mercado.

A lo largo de los años, el amigo de los 'guerreros' también ha compartido sus experiencias sobre emprendimiento, fracasos y aprendizajes en diversos pódcast. Según él mismo indicó, el viaje a Argentina formaba parte de su despedida de soltero organizada por sus amigos Mario Irivarren, Said Palao y 'Pato' Parodi.

¿Por qué Francho Sierralta viajó junto con Mario Irivarren y Said Palao?

El viaje, que estaba programado para el 18 de marzo, se adelantó tras su boda religiosa, según confesó Sierralta en su pódcast. Durante su estadía en Argentina, los chicos reality disfrutaron de fiestas con mujeres, días de campo frente a lagos y actividades que fueron grabadas por el equipo de 'Magaly TV, la firme'.

La exposición del ampay generó gran repercusión mediática, lo que llevó a Sierralta a cerrar sus redes sociales y a que su esposa tomara medidas similares. Incluso el pódcast en el que participa interrumpió sus publicaciones en Instagram debido a la presión de los mensajes recibidos por parte del público.