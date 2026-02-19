Marisel Linares, conductora del noticiero de Willax, se pronunció tras la muerte de Lizeth Marzano, deportista subacuática e integrante de la selección peruana de apnea. El 17 de febrero, la joven fue atropellada en la avenida Camino Real de San Isidro mientras realizaba ejercicio en la vía pública. El vehículo, con lunas polarizadas, se dio a la fuga sin llevarla a un centro médico.

La investigación policial determinó que el auto implicado estaba registrado a nombre de la periodista. Por esa razón, Marisel Linares emitió un comunicado aclarando que el vehículo “ya no está en su poder” desde septiembre del 2025.

Comunicado de Marisel Linares. Foto: Instagram.

Marisel Linares afirma que auto que atropelló a Lizeth Marzano ya no está en su poder

A través de un comunicado en sus redes sociales, Marisel Linares afirmó que el auto que provocó la muerte de la deportista Lizeth Marzano, de 27 años, ya no está en su poder, aunque aún figure su nombre. Preciso también que ella no era quien conducía el vehículo.

“Con mucho pesar, he tomado conocimiento de que un vehículo registrado a mi nombre, protagonizó un terrible accidente de tránsito que causó la muerte de la joven Lizeth Marsano Noguera. Quiero dejar en claro que ese auto, desde setiembre del año pasado, ya no está en mi poder, sino en el de una tercera persona, quien enfrentará el proceso que corresponda. Reitero que yo no manejaba ese vehículo”, señaló la comunicadora.

Marisel Linares envía sus condolencias a la familia de Lizeth Marzano

En otra parte de su comunicado, Marisel Linares aprovechó para expresar su más sentido pésame a la familia de Lizeth Marzano, quien representó al Perú en copas del mundo de apnea, disciplina que consiste en aguantar la respiración bajo del agua.

“Lamento profundamente lo sucedido. Mis más sinceras condolencias a la familia”, señaló la conductora de Willax, en un momento en que las autoridades intentan establecer la identidad del conductor y las circunstancias del atropello.