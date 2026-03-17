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Alejandro Sanz dedica romántico mensaje a Stephanie Cayo que confirmaría relación con la actriz peruana : "No te puedo amar más"

Recientemente, la actriz peruana conversó sobre la importancia de cuidar un vínculo sentimental cuando ambos son personajes públicos y deben vivir constantemente bajo los reflectores.

Stephanie Cayo acompañó a Alejandro Sanz durante su gira por Sudamérica Foto: Composición LR
Stephanie Cayo acompañó a Alejandro Sanz durante su gira por Sudamérica Foto: Composición LR | Instagram

El cantautor Alejandro Sanz no oculta más su cercanía con la actriz peruana Stephanie Cayo luego de ser captados besándose durante el concierto del español en Guayaquil, Ecuador. Los rumores de una relación romántica entre ambos artistas han sido tema de portada en la prensa rosa peruana y española.

El programa 'Y ahora Sonsoles' de Antena 3  mostró una captura de pantalla donde el intérprete de éxitos como 'Amiga mía' y 'Corazón partío' comentó una publicación de la recordada actriz de 'Travesuras del corazón' que decía: 'No te puedo amar más". La respuesta de la menor de las Cayo no se hizo esperar y contestó con un emojis de corazones. 

PUEDES VER: Stephanie Cayo habla por primera vez de su supuesta relación con Alejandro Sanz: "Es algo que quiero cuidar muchísimo"

¿Alejandro Sanz confirma relación con Stephanie Cayo?

El comentario no pasó desapercibido. La conductora Lorena Vázquez reaccionó con entusiasmo y destacó la euforia generada por el breve comentario. "A mi no me han dicho 'no te puedo amar más' en la vida. Mira que he tenido novios. Bueno, ahí hay algo, ¿no?", señaló. Asimismo, recalcó que el mensaje no deja espacio a las especulaciones y confirmaría una relación amorosa entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo. "Es una declaración o una promoción de un nuevo single", agregó.

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar entre los cibernautas, quienes dejaron comentarios como: "Ufff, madre mía", "Alejandro se las trae", "Perú reconquistando", "Es que nuestra Stephanie Cayo es hermosa", "Perú es clave una vez más". Sin embargo, otro grupo de usuarios señaló que el cantante tiene fama de enamoradizo e indicaron que "a todas las quiere mucho y luego no dura nada".

PUEDES VER: Periodista español asegura que Alejandro Sanz y Stephanie Cayo llevan un mes de relación: "Está muy ilusionado"

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Stephanie Cayo habla de su relación con Alejandro Sanz

En una entrevista para Caracol Radio de Colombia, la actriz de 37 años habló por primera vez sobre su relación sentimental con el español de 57 años. En todo momento, Cayo remarcó que prefiere mantener su vida privada lejos de los reflectores. "Es algo que quiero cuidar muchísimo por lo bonito que es", aseguró.

Finalmente, reflexionó sobre la exposición mediática que implica una relación cuando ambos pertenecen al mundo del espectáculo. “Ya he vivido unas cosas a lo largo de mi vida y de esta carrera y he aprendido con las últimas experiencias que creo que lo mejor es ser más reservado para cuidar más lo que existe, lo que nace o lo que está naciendo, como sea que sea, hay que cuidarlo”. 




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