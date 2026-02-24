El conflicto mediático en torno al tiktoker sumó un nuevo capítulo este martes, cuando la madre de Valentino confirmó que iniciará acciones legales contra Janet Barboza por declaraciones emitidas en televisión nacional. La polémica surge a raíz del caso que involucra a la joven Zamira Grados, quien denunció haber resultado herida tras un altercado ocurrido en Ventanilla.

Durante la reciente emisión de 'América hoy', Janet Barboza calificó públicamente a Valentino como “agresor de mujeres”, vinculándolo con las lesiones que sufrió Grados. La afirmación provocó una reacción inmediata de la familia del tiktoker, que aseguró que la conductora deberá sustentar sus acusaciones ante las autoridades competentes.

Madre de Valentino anuncia demanda contra Janet Barboza

Fiorella, madre de Valentino, rompió su silencio en el pódcast Face to Face de Zentral Studio y en declaraciones a Carlitos TV. En ambas intervenciones, expresó su indignación frente a lo dicho por Janet Barboza y anunció que recurrirá a la vía legal. “Ella va a tener que demostrar que Valentino es un agresor de mujeres, que la pateó en el piso y que le causó la fractura de costillas, como afirma”, sostuvo.

La madre de Valentino defendió la formación y los valores inculcados a su hijo, y aseguró que las declaraciones públicas han afectado la tranquilidad y la salud mental de su entorno familiar. Según indicó, hasta ahora había optado por no pronunciarse, pero consideró que los calificativos vertidos en televisión cruzaron un límite.

“Si tengo que defender a mi hijo, lo voy a hacer. Lo he criado con principios y no permitiré que dañen la paz de nuestra familia”, declaró.

Las duras palabras de Janet Barboza contra Valentino

En la emisión de 'América hoy´, Janet Barboza fue enfática al referirse a la situación de Valentino. “¿Qué corona tiene Valentino para agredir a una mujer?”, cuestionó en vivo, aludiendo a la gravedad de la acusación y a la falta de detención inmediata del joven.

La conductora también expresó su preocupación por el contexto social del país, marcado por altos índices de violencia de género. “¿Por qué Valentino no está detenido? ¿Por qué no lo metieron a un calabozo?”, preguntó ante cámaras. En otro momento del programa, insistió: “Es un agresor. Es un agresor de mujeres que la patea en el piso. Yo me quedo con esa imagen y no entiendo cómo el Ministerio de la Mujer no se pronuncia”.