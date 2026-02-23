El hermano de la fallecida deportista Lizeth Marzano se pronunció públicamente y lanzó duras críticas contra la periodista Marisel Linares durante su aparición en el programa 'Magaly TV, la firme'. Gino Marzano cuestionó su comportamiento tras el accidente en el que su hermana perdió la vida, señalando un presunto encubrimiento a su hijastro, quien se dio la fuga tras el accidente.

“¿Por qué una comunicadora, que en sus programas sale a gatillar a otras personas, por qué no tuvo la suficiente cantidad de valores para poder auxiliar a mi hermana?”, expresó indignado, insistiendo en que la información que la conductora habría ayudado a agilizar la investigación y dar con el responsable.

PUEDES VER: Periodista Marisel Linares no acudió a citación policial y podría ser incluida en investigación por encubrimiento en caso Marzano

Gino Marzano indignado con Marisel Linares por presunto encubrimiento a su hijastro

Durante la entrevista televisiva, Gino Marzano relató el dolor que atraviesa su familia desde la muerte de la deportista de 33 años, quien falleció tras ser atropellada por Adrián Villar de 21 años. El denunciante afirmó que su hermana habría sobrevivido si recibía ayuda inmediata, ya que —según dijo— la ambulancia tardó alrededor de 20 minutos en llegar.

El familiar también cuestionó que la conductora de Willax Televisión no brindara información clave en su comunicado público, datos que él considera fundamentales para esclarecer los hechos. “Me levanto todos los días escuchando el llanto de mi padre y de mi madre”, declaró con visible conmoción, al recordar el impacto emocional que la tragedia ha causado en su entorno.

El hermano de la deportista, quien presentará una denuncia por presunto encubrimiento contra la periodista, añadió: "Tres personas no han sido capaces de asumir las consecuencias: la periodista, el conductor y el padre, porque el padre sabía y todos estaban asociados al medio periodístico."

PUEDES VER: Adrián Villar se presentó a la Fiscalía a rendir su testimonio tras atropellar a deportista Lizeth Marzano

Hermano de Lizeth Marzano revela que lo que enfrentó tras enterarse de la muerte de la deportista

Gino Marzano reveló que realizó personalmente una intensa búsqueda de pruebas tras el accidente. Según explicó, al día siguiente recorrió la zona para obtener grabaciones que permitieran identificar la placa del vehículo implicado, pero aseguró que en las cámaras de edificios, un club e incluso de la Municipalidad de San Isidro no aparecían registros que ayuden con la investigación.

“Por la policía no me entero de nada, todo me entero por los medios”, manifestó, dejando entrever su frustración por el avance de las investigaciones. Durante la entrevista, la conductora Magaly Medina respaldó sus declaraciones y expresó indignación ante la situación relatada.