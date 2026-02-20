HOYSuscripcion LR Focus

Magaly Medina llama “cómplice” a Marisel Linares tras supuesta participación de su hijastro en atropello de Lizeth Marzano

Magaly Medina exigió a la periodista de Willax, Marisel Linares, que revele la verdad, ya que conocería a la persona que conducía el vehículo que terminó con la vida de la deportista Lizeth Marzano.

Magaly Medina dudó de las palabras que Marisel Linares escribió en su comunicado deslizándose de la muerte de Lizbeth Marsano. Foto: Composición LR/ATV/Willax.
Magaly Medina dudó de las palabras que Marisel Linares escribió en su comunicado deslizándose de la muerte de Lizbeth Marsano. Foto: Composición LR/ATV/Willax.

Magaly Medina criticó a la periodista Marisel Linares tras la presunta participación de su hijastro, Adrián Villar, de 21 años, en la muerte de la deportista Lizeth Marzano, de 27. Esta última perdió la vida la noche del 17 de febrero en San Isidro, luego de ser atropellada mientras trotaba. El vehículo implicado se dio a la fuga y las investigaciones policiales determinaron que estaba a nombre de Linares, presentadora de Willax.

Sin embargo, ella aclaró que el auto estaba a su nombre, pero que se lo había traspasado a una tercera persona. En ese contexto, Medina llamó “cómplice” a la periodista por no señalar públicamente quién conducía el vehículo.

“¿Ella denunció a esa persona que indudablemente conocía? ¿Dijo en su comunicado ‘sé quién es, lo acusaré’? No. Además, un auto, siendo ella una periodista que sabe de leyes, lo vendes o se lo regalas a alguien, tienes que cambiar de propiedad en la Sunarp, dar de alta en el SAT, y no lo hizo”, expresó la presentadora de ‘Magaly TV: La firme’.

PUEDES VER: Periodista Marisel Linares habla sobre la muerte de Lizeth Marzano tras revelarse que auto que la atropelló está a su nombre: 'Ya no está en mi poder'

lr.pe

Magaly no cree en la versión de Marisel Linares, quien aseguró que traspasó su auto a otra persona

Magaly Medina afirmó que no cree en la versión de Marisel Linares, quien aseguró haber traspasado el auto implicado en la muerte de Lizeth Marzano a otra persona. La presentadora cuestionó que no hay forma de comprobar que el vehículo haya sido entregado a un tercero.

“No creo que ella haya traspasado el auto. Cada vez que haces un trámite legal, sabes que para no pagar impuestos tienes que darte de alta en el SAT, hacer las cosas como se deben. Yo pienso que ella o el papá le prestó el auto al hijastro y se lo llevó, a una fiesta, imagino como para manejar en ese estado”, señaló indignada Magaly durante su programa del viernes 20 de febrero.

Además, la figura de ATV llamó “cómplice” a la periodista de Willax. “Creo que ella tiene algo que decir y una responsabilidad porque fue cómplice de lo que hizo el hijo de su pareja.”, expresó para luego exigirle a Marisel Linares que revele la verdad. “¿Tendrá algo más que decir Marisel Linares al respecto? Como periodista, tiene un deber moral frente a su público y no esconder un acto de esta naturaleza”, sentenció.  

PUEDES VER: Campeona nacional de buceo libre, Lizeth Marzano, muere atropellada en San Isidro: chofer habría fugado

lr.pe

Magaly Medina habla del atropello de deportista Lizeth Marzano

La presentadora de ‘Magaly TV: la firme’ emitió en su programa las imágenes que muestran cómo un auto, presuntamente conducido por Adrián Villar, hijastro de Marisel Linares, atropelló a la deportista Lizeth Marzano, reconocida por representar al Perú en competencias acuáticas.

“La dejo agonizando en la calle. Él pudo auxiliarlo a una clínica, estaba cerquísima. En qué estado habrá estado manejando el vehículo. Manejaba en zigzag”, condenó Magaly, quien además recordó que Adrián Villar es hijo del camarógrafo Rubén Villar, actual pareja de Marisel Linares.   

