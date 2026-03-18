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Stiven Franco, excantante de La Bella Luz, es anunciado como nuevo vocalista de Armonía 10: “Soñé con ser muy grande”

Tras destacar con solo 16 años en La Bella Luz, Stiven Franco se convierte en el nuevo jale de Armonía 10. El grupo piurano lo presentó en sus redes sociales.

Stiven Franco tiene actualmente 17 años. Foto: Composición LR/Facebook.
Stiven Franco tiene actualmente 17 años. Foto: Composición LR/Facebook.

Armonía 10 de Piura acabó con la expectativa y anunció a Stiven Franco, exintegrante de La Bella Luz, como su nuevo vocalista. A través de un video en sus redes sociales, la orquesta de cumbia lo presentó. “No hay nada más increíble que mirar atrás y saber que ese niño que un día soñaba con ser cantante de nuestra orquesta estaría orgulloso de que hoy ha cumplido su sueño”, se escucha de fondo.

En las imágenes se ve al cantante de 17 años en una playa, mientras su padre lo busca con una chaqueta de Armonía 10 para decirle que llegó la hora de subir al escenario con la orquesta que siempre soñó.

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