Hermano de Lizeth Larzano se presentó en 'Magaly Tv La Firme'. | Composición LR / Magaly TV La Firme /Justicia TV

Hermano de Lizeth Larzano se presentó en 'Magaly Tv La Firme'. | Composición LR / Magaly TV La Firme /Justicia TV

La muerte de Lizeth Larzano continúa generando indignación. Esta vez, su hermano Gino Marzano decidió alzar la voz en un espacio televisivo para exigir justicia y una sanción ejemplar contra los presuntos responsables del hecho que acabó con la vida de la joven.

Durante su presentación en el programa conducido por Magaly Medina, Marzano fue enfático al señalar que no descansará hasta que el caso avance con firmeza en el sistema judicial. En esa misma línea, remarcó que su pedido no se limita al conductor implicado, sino también a quien, según afirma, habría intentado encubrir lo ocurrido.

PUEDES VER: Hermano de Lizeth Marzano denunciará a la periodista Marisel Linares por presunto encubrimiento de Adrián Villar tras muerte de la deportista

Justicia para Lizeth Larzano: su hermano hace pedido directo a las autoridades

Gino Marzano solicitó públicamente al Ministerio Público, así como al fiscal y al juez del caso, que actúen con celeridad y severidad. A su criterio, cualquier retraso solo profundiza el dolor de una familia que espera respuestas claras y decisiones firmes.

“Al Ministerio Público, al fiscal y al juez les pido de corazón no dilaten las tomas de decisiones, máxima pena para los responsables de este hecho. Justicia que llega tarde, no es justicia”, expresó. Además, advirtió que no permitirá que el caso pierda relevancia con el paso de las semanas.

Acusación contra Adrián Villar y Marisel Linares

El hermano de la víctima responsabilizó directamente a Adrián Villar, a quien se le atribuye el atropello que causó la muerte de Lizeth. Asimismo, apuntó contra la periodista Marisel Linares, a quien acusó de encubrir a su hijastro tras el accidente.

“Espero que este no sea un caso más que quede en el olvido... Y que los responsables de este hecho tanto por encubrir información, como la persona que atropelló a mi hermana tengan todo el peso de la ley y la mayor pena posible y como te dije Magaly, yo no voy a parar hasta verlos en la cárcel”, señaló Marzano, quien reiteró que busca que todos los implicados enfrenten el peso completo de la ley por sus acciones u omisiones.

Informe policial descarta responsabilidad de la víctima

Por su parte, el coronel PNP Franklin Barreto brindó detalles técnicos sobre el caso. Según explicó, Lizeth Larzano no tuvo responsabilidad alguna en el accidente, el cual se habría producido por la pérdida de control del vehículo.

El oficial indicó que esta situación podría estar relacionada con cansancio extremo o un posible estado etílico del conductor. Además, precisó que el implicado no se detuvo para auxiliar a la víctima ni solicitó apoyo policial, un hecho que agrava la investigación en curso.

PUEDES VER: Periodista Marisel Linares es citada a declarar por carro registrado a su nombre implicado en atropello de deportista Lizeth Marzano

Adrián Villar no tuvo empatía, según el coronel PNP Franklin Barreto

Barreto también reveló que, solo el año pasado, cerca de 3.500 personas fallecieron en accidentes de tránsito en el país, y que aproximadamente el 15 % de esos casos estuvo relacionado con fugas tras los siniestros.

Finalmente, el coronel señaló que el comportamiento posterior del conductor evidenció una ausencia total de empatía, aspecto que será evaluado dentro del proceso legal junto con las demás responsabilidades que determine la autoridad competente.