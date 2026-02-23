Javier Carmona cumplió años el 23 de febrero y Tula y su hija lo recordaron. | Composición LR / Google/ Instagram Valentina Carmona

Javier Carmona cumplió años el 23 de febrero y Tula y su hija lo recordaron. | Composición LR / Google/ Instagram Valentina Carmona

Valentina Carmona Rodríguez, hija de Tula Rodríguez y del fallecido Javier Carmona, emocionó a sus seguidores al dedicarle un mensaje en el día de su cumpleaños. La publicación reflejó el fuerte lazo que mantuvo con su padre.

A través de sus redes sociales, la joven compartió palabras llenas de cariño que generaron múltiples reacciones. El mensaje destacó por su sinceridad y por la manera en que mantiene vivo el recuerdo del empresario.

Hija de Tula Rodríguez recuerda a Javier Carmona en su cumpleaños

En su publicación, Valentina expresó cuánto significó su padre en su vida. “Feliz cumpleaños al amor de mi vida. Te amo y fuiste el mejor papá, sin duda alguna. Siempre lo he dicho, espero habértelo dicho lo suficiente cuando estabas acá”, escribió.

Hija de Javier Carmona lo recuerda en la fecha de su cumpleaños.

Las frases conmovieron a sus seguidores, quienes resaltaron la fortaleza emocional con la que la joven afronta fechas importantes desde la partida de Carmona.

El recuerdo de Javier Carmona sigue presente

Valentina también rememoró los momentos compartidos junto a su padre y el valor que estos tuvieron para su historia personal. “Aprecio cada momento que tuvimos juntos; definitivamente debieron ser más, pero como dicen algunos, a veces las mejores cosas solo están por tiempos cortos”, señaló.

“Físicamente ya no estás acá, pero siempre estarás en mi corazón y en mis recuerdos más bonitos. Te amo para siempre. Feliz cumpleaños, pa. Te amo infinitamente”, agregó, cerrando su mensaje con palabras de profundo amor. La publicación estuvo acompañada de una fotografía tomada en la playa, donde ambos aparecen sonrientes. Hasta hoy, Valentina y su madre continúan recordando al empresario con cariño en fechas especiales.

La historia de amor entre Tula Rodríguez y Javier Carmona

La relación entre Tula Rodríguez y Javier Carmona inició en 2007 y, pese a la exposición mediática, ambos apostaron por mantener su vida familiar con discreción. Cinco años después, en 2012, la pareja contrajo matrimonio.

Fruto de esa unión nació Valentina, quien se convirtió en el eje central de sus vidas. La relación se extendió por 13 años, hasta el fallecimiento de Carmona en septiembre de 2020, luego de permanecer cerca de dos años en estado vegetativo tras una disección aguda de la aorta.