HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Hernando de Soto será el nuevo premier | Sin Guion con Rosa María Palacios

Espectáculos

Laura Spoya reaparece en redes sociales acompañada de sus hijos tras delicada operación a la columna: "Mi curita para el corazón"

Días atrás, la exreina de belleza reveló que se someterá a una intensa terapia para volver a aprender a caminar como consecuencia del violento impacto que sufrió la madrugada del 12 de febrero en el distrito de Surco. 

Laura Spoya tendrá que volver a aprender a caminar Foto: Composición LR
Laura Spoya tendrá que volver a aprender a caminar Foto: Composición LR | Instagram / Difusión

Tras casi dos semanas desde el aparatoso accidente, Laura Spoya reapareció en redes sociales en compañía de sus pequeños hijos en una instantánea que dejó ver la privacidad de su hogar, así como su proceso de recuperación tras la delicada operación a la columna a la que se sometió producto del fuerte choque que protagonizó en el distrito de Surco la madrugada del 12 de febrero.

A través de su cuenta de Instagram, la exreina de belleza compartió una historia en la que aparecen de espaldas sus dos menores hijos en lo que sería su habitación. En la imagen se ve que disfrutan de una película en la tranquilidad de su hogar. Spoya resumió la fotografía con: "Mi curita al corazón", dejando en claro que son sus hijos quienes la motivan y acompañan en su recuperación y posterior proceso de rehabilitación física, como se dio a conocer días atrás.

Laura Spoya descansando en su hogar junto a sus hijos

Laura Spoya descansando en su hogar junto a sus hijos

PUEDES VER: Laura Spoya habría estado bajo los efectos del alcohol al momento de su accidente automovilístico en Surco, según criminólogo

lr.pe

Laura Spoya descarta quedar inválida 

La conductora de 'La manada' y 'Al sexto día' confirmó que no perderá la movilidad tras ser sometida a una delicada intervención quirúrgica que incluyó la colocación de seis clavos en la columna. Además, reveló que se someterá a una intensa terapia para volver a aprender a caminar, como consecuencia del violento impacto que sufrió cuando se dirigía a la vivienda de una amiga a altas horas de la madrugada.

"Ya no estoy con la incertidumbre de si voy a quedar inválida, si voy a volver a caminar o si voy a quedar con algún tipo de inmovilidad". Además, Spoya se mostró optimista y bromeó que ahora es una "mujer biónica" e indicó que se encuentra fuera de peligro. 

PUEDES VER: Laura Spoya descarta quedar inválida, pero revela detalles en su cirugía de columna: 'Me están enseñando a caminar'

lr.pe

Laura Spoya tendrá que volver a aprender a caminar

En declaraciones para su podcast 'La manada', la Miss Perú 2015 indicó que, como parte de su rehabilitación, los especialistas le están enseñando a caminar. "Hay ciertos movimientos que ya no voy a poder hacer. Tienen que comprarme una silla ergonómica", explicó. 

Asimismo, la modelo indicó que no se encontraba muy bien emocionalmente y, aunque las muestras de cariño que ha recibido aportan a su recuperación, "han pasado muchas situaciones que me han desconfigurado. Creo que no ha habido ni un gramo de respeto, de empatía", finalizó.

Notas relacionadas
Laura Spoya habría estado bajo los efectos del alcohol al momento de su accidente automovilístico en Surco, según criminólogo

Laura Spoya habría estado bajo los efectos del alcohol al momento de su accidente automovilístico en Surco, según criminólogo

LEER MÁS
Laura Spoya descarta quedar inválida, pero revela detalles en su cirugía de columna: "Me están enseñando a caminar"

Laura Spoya descarta quedar inválida, pero revela detalles en su cirugía de columna: "Me están enseñando a caminar"

LEER MÁS
Podcast Q'Bochinche! expone video de Laura Spoya con joven en situación comprometedora

Podcast Q'Bochinche! expone video de Laura Spoya con joven en situación comprometedora

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cantante peruana Nicole Zignago, hija de Gianmarco, confiesa relación sentimental con artista extranjera: “Es la primera vez que lo digo”

Cantante peruana Nicole Zignago, hija de Gianmarco, confiesa relación sentimental con artista extranjera: “Es la primera vez que lo digo”

LEER MÁS
Maricielo Effio sorprende al mostrarse con un nuevo trabajo alejado de la actuación tras dejar Perú para establecerse en Miami

Maricielo Effio sorprende al mostrarse con un nuevo trabajo alejado de la actuación tras dejar Perú para establecerse en Miami

LEER MÁS
Periodista Marisel Linares no acudió a citación policial y podría ser incluida en investigación por encubrimiento en caso Marzano

Periodista Marisel Linares no acudió a citación policial y podría ser incluida en investigación por encubrimiento en caso Marzano

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Colegios públicos y privados iniciarán clases el mismo día? Esto aclaró el Minedu sobre el inicio del año escolar

Reniec habilita duplicado de DNI azul a electrónico desde casa: olvídate de las colas y conoce quiénes pueden hacerlo

Minsa actualiza padrón del Serums 2026-I con 240 nuevos locales de salud

Espectáculos

'La República Animal', la sátira inspirada en la novela de George Orwell que interpela la política peruana actual

Rebeca Escribens revela la razón por la que casi rechaza ser parte de 'América Hoy': "Me rehusaba"

Cantante peruana Nicole Zignago, hija de Gianmarco, confiesa relación sentimental con artista extranjera: “Es la primera vez que lo digo”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Balcázar en expectativa por la situación ministerial: visitas al despacho, presión de partidos y ministros que se posicionan

José Luna Gálvez habría infringido la neutralidad electoral: JEE le da un día de plazo para dar sus descargos

Elecciones 2026: JEE aprueba anotación marginal en la hoja de vida de Keiko Fujimori

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025