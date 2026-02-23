Tras casi dos semanas desde el aparatoso accidente, Laura Spoya reapareció en redes sociales en compañía de sus pequeños hijos en una instantánea que dejó ver la privacidad de su hogar, así como su proceso de recuperación tras la delicada operación a la columna a la que se sometió producto del fuerte choque que protagonizó en el distrito de Surco la madrugada del 12 de febrero.

A través de su cuenta de Instagram, la exreina de belleza compartió una historia en la que aparecen de espaldas sus dos menores hijos en lo que sería su habitación. En la imagen se ve que disfrutan de una película en la tranquilidad de su hogar. Spoya resumió la fotografía con: "Mi curita al corazón", dejando en claro que son sus hijos quienes la motivan y acompañan en su recuperación y posterior proceso de rehabilitación física, como se dio a conocer días atrás.

Laura Spoya descansando en su hogar junto a sus hijos

Laura Spoya descarta quedar inválida

La conductora de 'La manada' y 'Al sexto día' confirmó que no perderá la movilidad tras ser sometida a una delicada intervención quirúrgica que incluyó la colocación de seis clavos en la columna. Además, reveló que se someterá a una intensa terapia para volver a aprender a caminar, como consecuencia del violento impacto que sufrió cuando se dirigía a la vivienda de una amiga a altas horas de la madrugada.

"Ya no estoy con la incertidumbre de si voy a quedar inválida, si voy a volver a caminar o si voy a quedar con algún tipo de inmovilidad". Además, Spoya se mostró optimista y bromeó que ahora es una "mujer biónica" e indicó que se encuentra fuera de peligro.

Laura Spoya tendrá que volver a aprender a caminar

En declaraciones para su podcast 'La manada', la Miss Perú 2015 indicó que, como parte de su rehabilitación, los especialistas le están enseñando a caminar. "Hay ciertos movimientos que ya no voy a poder hacer. Tienen que comprarme una silla ergonómica", explicó.

Asimismo, la modelo indicó que no se encontraba muy bien emocionalmente y, aunque las muestras de cariño que ha recibido aportan a su recuperación, "han pasado muchas situaciones que me han desconfigurado. Creo que no ha habido ni un gramo de respeto, de empatía", finalizó.